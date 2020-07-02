Meksika'da rehabilitasyon merkezine silahlı saldırı: 24 ölü

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Meksika'nın Irapuato kentinden bir silahlı saldırgan, uyuşturucu bağımlılarının tedavi gördüğü rehabilitasyon merkezine saldırdı.

Şehrin bulunduğu Guanajuato bölgesinin başsavcısı Carlos Zamarippa, "korkakça" diye nitelendirdiği saldırıyı incelemesi için bir ekibi görevlendirdiğini bildirdi.

Saldırıda 7 kişinin de yaralandığı açıklandı. Polis, yaralılardan üçünün durumunun ağır olduğunu aktardı.

Polisin olay yerinden paylaştığı fotoğraflarda kana bulanmış birçok ceset görülüyordu.

Yerel basın, saldırının kartellerin daha önce yaşadığı bir "anlaşmazlık" nedeniyle meydana gelmiş olabileceğini ifade etti. Guanajuato, Santa Rosa de Lima ve Jalisco New Generation kartelinin sıklıkla çatıştığı bir şehir haline geldi.

Meksika'nın resmi verilerine göre bu sene, Guanajuato'da bin 405 cinayet işlendi.