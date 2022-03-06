Meksika'da Queretaro-Atlas FC maçında kavga çıktı: 2'si ağır, 22 yaralı

Meksika'da Queretaro ve Atlas FC arasında gerçekleşen maçta taraftarlar arasında kavga çıktı. Kavga sırasında çıkan olaylarda 2'si ağır durumda, 22 kişinin yaralandığı belirtildi.
Meksika'daki Queretaro-Atlas FC maçı, 62'inci dakikada taraftarlar arasında çıkan kavga nedeniyle durduruldu. Güvenlik personeli, kadınlar ve çocukların kavgadan kaçabilmesi için sahanın kapılarını açtı.
Atlas FC oyuncuları soyunma odalarına kaçtı. Taraftarlar arasında çıkan kavgada stad koltukları ve metal çubuklar kullanıldı.
Queretaro güvenlik yetkilileri, kavgada 22 kişinin yaralandığını, 2 kişinin durumunun ağır olduğunu belirtti.