Meksika'da eski Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda Covid-19'la mücadele eden sağlık çalışanları barınacak

Meksika'da, Covid-19 hastalarını tedavi eden sağlık çalışanları, sade yaşamıyla tanınan Cumhurbaşkanı Andres Manuel Lopez Obrador'un yaşamayı reddettiği, lüks cumhurbaşkanlığı sarayında kalacak.

Meksika Sosyal Güvenlik Enstitüsü'ne (IMMS) bağlı üç hastanenin çalışanları, Lopez Obrador'un 2018 sonunda iktidara gelmesinden sonra kültür merkezine çevirdiği Los Pinos adlı sarayda geçici olarak barınmaya başlayacak.

Obrador ve ailesi başkent Mexico City'nin merkezindeki Ulusal Saray'da bulunan bir dairede kalıyor.

IMSS Direktörü Zoe Robledo 58 doktor ve hemşirenin Pazartesi gününden itibaren sarayda kalmaya başlayacağını açıkladı.

Robledo ayrıca IMSS çalışanları arasında yapılan bir ankette, uzun yolculuktan kaçınmak ve ailelerine hastalığı bulaştırmak istemeyen çalışanların yüzde 86'sının geçici barınma istediğini belirtti.

Meksika'da 23.741 vaka kayıtlara geçerken, 2.154 kişi hayatını kaybetti.