Meksika Cumhurbaşkanı tezinde intihal yapmakla suçlandı

Meksika Cumhurbaşkanı Pena Nieto'nun üniversite yıllarını araştıran gazeteciler, hukuk mezunu olan Nieto'yu tezinde intihal yapmakla suçladı.

Hükümet sözcüsü Eduardo Sanchez, "Cumhurbaşkanının tezinde uymayı unuttuğu biçim şartlarının gazetecileri 25 yıl sonra ilgilendirmesine şaşırdık" dedi ve Pena Nieto'nun "Panamericana Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olmak için gereken tüm koşulları yerine getirdiğini" savundu.

Pena Nieto'nun kaynak olarak göstermediği ancak alıntı yaptığı yazarların arasında Meksikalı tarihçi Enrique Krauze ve akademisyen Linda Hall var.

Aristegui Noticias'daki araştırmacı gazeteciler, Ekim 2014'te de Cumhurbaşkanı Nieto'nun eşine, kamuya iş yapan bir müteahhitten 7 milyon dolarlık bir ev satın aldığını ortaya çıkarmıştı.

Pena Nieto 2 ay önce 'halkın Cumhurbaşkanlığı kurumuna olan güvenini sarstığı için' özür dilemişti.

Kamuoyu yoklamalarında Cumhurbaşkanı Pena Nieto'ya olan destek 2012'de göreve gelmesinden bu yana düşüşte. Ancak Nieto, geçen hafta yaptığı bir konuşmada 'popüler olmayı önemsemediğini' ifade etmişti.