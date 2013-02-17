Meksika bu sorunun cevabını arıyor: Meclis'e mini etekle gidilir mi?

Meksikalı genç parlamenterin kıyafetleri tartışma yarattı. Meksika'da Kongre'nin alt kanadının en genç üyelerinden olan 23 yaşındaki parlamenter Crystal Tovar Aragon'un mecliste giydiği mini etekler basında ve sosyal medyada tartışma konusu oldu.

Meksika bugünlerde ilginç bir mini etek skandalıyla çalkalanıyor.

Radikal gazetesinin haberine göre; Crystal Tovar Aragon'un mecliste daha "dikkatli" giyinmesi gerektiği yönünde yapılan eleştirilere cevap veren Ulusal Hareket Partisi (PAN) milletvekili Jose Gonzalez Morfin ise Meksika basınına sağduyu çağrısında bulunarak, genç siyasetçiye sahip çıktı.

Eleştirilerin hedefindeki Crystal Tovar Aragon da kendini Facebook'tan savundu. Demokratik Devrim Partisi'ne (PRD) mensup olan 23 yaşındaki siyasetçi, "İstediğimiz gibi giyinmekte özgürüz. Bunun zeka ve yetenekle alakası yok!" diye serzenişte bulundu.

Crystal Tovar Aragon'un seksi kıyafetleri, siyasete atıldığından beri kamuoyunda tartışma yaratıyor. Genç kadın, böyle giyinerek ülkedeki şiddet olaylarında ölenlere saygı göstermemekle ve "15 dakikalık şöhret" kazanmaya çalışmakla suçlanıyor.