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Dünya

Meksika açıklarında Hilary kasırgası MIAMI (A.A)

23 Eylül 2011 01:48

-Meksika açıklarında Hilary kasırgası MIAMI (A.A) - 22.09.2011 - Pasifik'te batı Meksika kıyıları açığında bugün Hilary kasırgasının oluştuğu bildirildi. Merkezi Miami'de bulunan Amerikan Ulusal Kasırga Merkezi, kasırganın bugün yerel saatle 08.00'da Acapulco'nun 225 kilometre güneydoğusunda bulunduğu ve saatte 120 kilometrelik rüzgar hızıyla batı-kuzeybatı kesimine doğru 17 kilometrelik bir hızla ilerlediğini belirtti. Merkez, Hilary kasırgasının kalbinin önümüzdeki günlerde Meksika'nın güneybatı kıyısı boyunca eseceğinin öngörüldüğünü ve cuma akşamına kadar daha da güçlenip "daha büyük bir kasırgaya" dönüşebileceğini kaydetti.

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