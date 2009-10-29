Meksika açıklarında 5.4 büyüklüğünde deprem

Meksika Körfezi açığında 5,4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiği, çok katlı binaları sarsan depremin petrol tesislerinin çalışmasını etkilemediği belirtildi.

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi USGS, depremin Veracruz eyaletindeki Alvarado'nun 45 kilometre kuzeydoğusunda olduğunu aktardı.

Yerel yetkililer de, Veracruz'da çok katlı binaların sarsılmasına yol açan depremin ilk bilgilere göre can ve mal kaybına neden olmadığını söyledi.

Bu arada, Meksika Körfezinde petrol ve doğal gaz tesisleri olan devlete ait Pemex firması, tesislerinin normal faaliyetine devam ettiğini, herhangi bir sorun olmadığını açıkladı.