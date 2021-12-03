Meksika, ABD’nin göçmenler için uyguladığı “Meksika’da Kal” programını kabul etti

Meksika hükümeti ABD’nin göçmenlere yönelik uygulaması olan “Meksika’da Kal” programını kabul ettiğini açıkladı. Uygulamayla ABD tarafından Meksika’ya sınır dışı edilen kaçak göçmenler Meksika tarafından kabul edilecek.



ABD Başkanı Joe Biden yönetimi, kaçak göçmenlerle ilgili daha önce kaldırdığı uygulamayı yeniden yürürlüğe sokacak. Meksika sınırındaki yasa dışı göçle mücadele amacıyla ABD’nin eski Başkan Donald Trump'ın yürürlüğe soktuğu ve Biden’ın göreve gelmesi ile ilk kaldırdığı uygulamalar arasında olan "Meksika'da Kal" politikası yeniden uygulanacak. Meksika Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ABD’nin uygulayacağı “Meksika’da Kal” programının kabul edildiği belirtilerek, uygulama çerçevesinde ABD tarafından ülkeye gönderilen göçmenlere Covid-19 aşısı yapılması da dahil tüm koşulların sağlanacağı belirtildi.

'Savunmasız göçmenler' program dışında tutulacak

Bakanlık, Meksika’nın bölgede düzenli ve güvenli göçü sürdürmek ve göçmenlerin insani haklarına saygılı olmak konusunda kararlı olduğunu aktararak, göç ile ilgili sorunlara doğrudan ve acilen çözüm olan tüm programlar ile işbirliği içerisinde olacağını açıkladı.



ABD İç Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ise, Meksika hükümeti ile “Meksika’da Kal” programı konusunda uzlaşıldığı ifade edilerek, savunmasız durumda olan göçmenlerin program dışında tutulacağını ve Bakanlığın Göçmen Koruma Protokolüne kayıtlı olan tüm göçmenler için Covid-19 aşısı sağlayacağı bildirildi.



Meksika’da kal uygulamasıyla Meksika hükümeti ABD’nin ülkesine gönderdiği kayıtsız göçmenleri kabul ederek, ABD’ye veya kendi ülkelerine geri iade etmeyeceğini garanti ediyor.



Meksika hükümetinin geçici süreliğine kabul ettiği uygulamaya ne zaman başlanacağı konusunda resmi bir açıklama yapılmazken, pazartesi günü uygulamanın başlayacağı iddia edildi. (İHA)