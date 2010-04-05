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Dünya

Meksika 7.2 ile sallandı

Meksika'nın Büyük Okyanus kıyısındaki California yarımadası açıklarında 7.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

05 Nisan 2010 03:00

T24 - Meksika'nın Büyük Okyanus kıyısındaki California yarımadası açıklarında 7.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Amerikan Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS) sismologlarından Lucy Jones, son yapılan ölçümlere göre depremin büyüklüğünün daha önce açıklandığı gibi 6.9 değil, 7.2 olduğunu söyledi.

Jones, deprem merkezinin karaya biraz daha yakın olması durumunda hasarın çok büyük olabileceğini de kaydetti.

7.2 büyüklüğündeki depremden önce ve sonra kaydedilen artçı şok ve sarsıntıların büyüklüğünün ise 5.1'e kadar çıktığı görüldü.

ABD ve Meksika'nın Büyük Okyanus kıyısındaki sınır bölgelerini geniş ölçüde etkileyen deprem, Meksika'nın Tijuana, ABD'nin San Diego, Los Angeles, Arizona gibi kentlerinde de binaların sallanmasına, halkın paniğe kapılmasına yol açtı.

Bazı bölgelerde elektrik hatlarının devreden çıkması dışında söz konusu kentlerde can kaybı veya maddi zarar meydana gelmediği bildirildi.


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