Meksika 23 yıl sonra F1 takviminde

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 2015 yılındaki duraklarından biri Meksika olacak.

Formula 1'in resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, son olarak 1992'de bir yarışa evsahipliği yapan Meksika, 23 yıl aradan sonra 2015 Formula 1 Dünya Şampiyonası takviminde yer alacak.

Meksika'nın başkenti Mexico City, ilk olarak 1963 yılında Formula 1 yarışına evsahipliği yapmış ve 7 yıl boyunca takvimde kalmıştı. Daha sonra 1986'da bir kez daha takvime dahil olan Meksika Grand Prix'sinde 1992'de düzenlenen son yarış, Williams pilotu Nigel Mansell'in galibiyetiyle sona ermişti.