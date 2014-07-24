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Spor

Meksika 23 yıl sonra F1 takviminde

Meksika, 23 yıl aradan sonra 2015 Formula 1 Dünya Şampiyonası takviminde yer alacak

24 Temmuz 2014 14:17

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 2015 yılındaki duraklarından biri Meksika olacak.

Formula 1'in resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, son olarak 1992'de bir yarışa evsahipliği yapan Meksika, 23 yıl aradan sonra 2015 Formula 1 Dünya Şampiyonası takviminde yer alacak. 

Meksika'nın başkenti Mexico City, ilk olarak 1963 yılında Formula 1 yarışına evsahipliği yapmış ve 7 yıl boyunca takvimde kalmıştı. Daha sonra 1986'da bir kez daha takvime dahil olan Meksika Grand Prix'sinde 1992'de düzenlenen son yarış, Williams pilotu Nigel Mansell'in galibiyetiyle sona ermişti.

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