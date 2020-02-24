Mekkeli kadınlara 'şeker' diyen rapçi kadın gözaltına alındı

Posta'nın haberine göre; Suudi yetkililer, 'Mekke'nin Kızları' isimli şarkısında Mekke'nin kadınlarını 'şeker' olarak nitelendiren kadın rapçi Ayasel Slay için gözaltı kararı aldı. Yetkililer, şarkının gelenek ve göreneklere aykırı olduğunu öne sürdü.
Öte yandan şarkısına klip de çeken Slay, aslında Mekkeli olmakla ilgili olan memnuniyetini ve mutluluğunu dile getiriyor. Geçen hafta yayınlanan video, tepkiler üzerine YouTube'tan kaldırılırken, şarkıda "Tüm ihtiyacın bir Mekke kızı. Onu üzme, o seni üzer. Onunla evlenebilirsin. Hayatın bir cennet olacak" ifadeleri yer alıyor.
Videoda şarkıyı seslendiren Ayasel Slay ve dansçıları yer alıyor. Perşembe günü Mekke'nin dini otoriteleri tarafından paylaşılan bir tweetle, Mekke Valisi Halid bin Faisal Al Saud'un Ayasel Slay için gözaltı kararı aldığı, video yapım ekibinin de cezalandırılacağı duyuruldu.