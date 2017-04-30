Mekke'deki Türk cemaatlerinin kavgasında yeni gelişme

Umre için Mekke’ye giden ve İsmail Ağa cemaatine bağlı olduğu belirtilen iki grubun kavgası davalık oldu.

Kıyam-Der ve Fatih Medreseleri’ne bağlı iki grup Mekke yakınlarında bir otelde kavga etmiş, yaşanan olayda 8 kişi yaralanmıştı. Yaşanan kavga sonrası Kıyam-Der ve Fatih Medreseleri yaptıkları açıklamalarda birbirlerini suçlamışlardı.

Yaşanan olayların ardından Kıyam-Der konuyla ilgili avukatlarının devreye girdiğini ifade ederken, Fatih Medreseleri ise, "Saldırganlar cezalarını alana kadar bu işin peşinde olacağız" şeklinde açıklama yaptı.

Kıyam-Der: Avukatlar devreye girdi

Kıyam-Der Başkanı Emin Demir, sosyal medya üzerinden yaptığı yeni açıklamada, söz konusu olayla ilgili avukatlarının devreye girdiğini açıkladı.

Fatih Medreseleri: Ceza alana kadar...

Fatih Medreseleri'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada ise, "Başta Emre Altınkum olmak üzere saldırganlar cezalarını alana kadar bu işin peşinde olacağımızı kamuoyuna bildiririz." denildi.

Kavga, eskiye dayanıyor

Kıyam-Der ile Fatih Medreseleri arasındaki tartışma aslında oldukça eskiye dayanıyor. Tartışmanın temelinde ise Masum Bayraktar'ın Fatih Medreseleri'nin İsmail Ağa Cemaati ve Mahmud Efendi ile hiçbir bağı olmadığını belirten İsmail Ağa cephesinden gelmiş açıklamalardan kaynaklanıyor. Uzun zamandır sosyal medya üzerinden devam eden tartışmanın fiziki kavgaya dönüşmesine neden olan son olayın ise, İsmail Ağa Cemaati'nin Kıyam-Der ile Fatih Medreseleri mensuplarının 3 aylar nedeniyle bulundukları Umre'de karşılaşması, bu karşılaşma sonrasında da sözlü tartışmaların fiziki kavgaya dönüşmesinden kaynaklandığı ifade ediliyor.