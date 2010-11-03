T24 LogoT24 Logo
Dünya

MEKKE'DEKİ ŞİDDETLİ YAĞMURDA 3 HACI ÖLDÜ ANKARA (A.A)

03 Kasım 2010 13:38

-MEKKE'DEKİ ŞİDDETLİ YAĞMURDA 3 HACI ÖLDÜ ANKARA (A.A) - 03.11.2010 - Suudi Arabistan'ın  Mekke kentinde dün yağan şiddetli yağmurda 3 hacının  öldüğü bildirildi. El Arabiye televizyonunun internet sitesinde yeralan habere göre, bir sivil savunma yetkilisi, yağış nedeniyle Hira dağında 3 hacının hayatını kaybettiğini söyledi. Yağışın kentte 3 saat gibi kısa bir süre etkili olduğunu belirten yetkili, kentte birçok iş yerinin sular altında kaldığını ve bazı bölgelerde elektrik kesintisi yaşandığını kaydetti. Yetkili, yaşamını yitiren hacıların cinsiyeti ve hangi ülke vatandaşı oldukları konusunda bilgi vermedi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kayseri'de yolcu otobüsü devrildi 23 yaralı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Erdoğan'dan İmamoğlu'na Kanal İstanbul tehdidi...

2020 için asgari ücret net 2 bin 324,7 TL olarak...

Türk-İş temsilcisi asgari ücretin açıklandığı toplantıyı terk etti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24