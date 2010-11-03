-MEKKE'DEKİ ŞİDDETLİ YAĞMURDA 3 HACI ÖLDÜ ANKARA (A.A) - 03.11.2010 - Suudi Arabistan'ın Mekke kentinde dün yağan şiddetli yağmurda 3 hacının öldüğü bildirildi. El Arabiye televizyonunun internet sitesinde yeralan habere göre, bir sivil savunma yetkilisi, yağış nedeniyle Hira dağında 3 hacının hayatını kaybettiğini söyledi. Yağışın kentte 3 saat gibi kısa bir süre etkili olduğunu belirten yetkili, kentte birçok iş yerinin sular altında kaldığını ve bazı bölgelerde elektrik kesintisi yaşandığını kaydetti. Yetkili, yaşamını yitiren hacıların cinsiyeti ve hangi ülke vatandaşı oldukları konusunda bilgi vermedi.