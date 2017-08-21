Mekke'de Türk hacı adaylarının kaldığı otelde yangın

Suudi Arabistan'ın Mekke kentinin Al Aziziyah ilçesinde Türk hacı adaylarının kaldığı otelde yangın çıktı.

Suudi Arabistan Sivil Savunma Sözcüsü Nayef El Şerif tarafından yapılan açıklamaya göre, olayda can kaybı olmadığı belirtilirken, yangının otelin 8 katındaki klima ünitesinin yanması sonucu olduğunun tahmin edildiği belirtildi.

Çoğunluğunu Türk ve Yemenli müşterilerin oluşturduğu ve hiç boş yer olmadığı belirtilen 600 kişilik otel tahliye edildi.

Eylül ayının ilk haftası gerçekleştirilecek olan hac ibadeti için Mekke'ye yaklaşık 2 milyon Müslüman'ın gitmesi bekleniyor.