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Dünya

Mekke'de Türk hacı adaylarının kaldığı otelde yangın

Ölü ya da yaralının olmadığı bildirildi

21 Ağustos 2017 15:02

Suudi Arabistan'ın Mekke kentinin Al Aziziyah ilçesinde Türk hacı adaylarının kaldığı otelde yangın çıktı.

Suudi Arabistan Sivil Savunma Sözcüsü Nayef El Şerif tarafından yapılan açıklamaya göre, olayda can kaybı olmadığı belirtilirken, yangının otelin 8 katındaki klima ünitesinin yanması sonucu olduğunun tahmin edildiği belirtildi. 

Çoğunluğunu Türk ve Yemenli müşterilerin oluşturduğu ve hiç boş yer olmadığı belirtilen 600 kişilik otel tahliye edildi.

Eylül ayının ilk haftası gerçekleştirilecek olan hac ibadeti için Mekke'ye yaklaşık 2 milyon Müslüman'ın gitmesi bekleniyor.

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