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Dünya

Mekke’de hücre evine operasyon; 4 örgüt üyesi öldürüldü

Pazartesi gününden beri Mekke'de IŞİD'e karşı operasyonlar yapıldığı aktarıldı

06 Mayıs 2016 02:22

Suudi Arabistan'ın Mekke bölgesinde hücre evine yapılan polis operasyonunda 4 kişinin öldüğü, Cidde kentinde de bağlantılı olduğundan şüphe edilen 2 kişinin gözaltına alındığı bildirildi. Pazartesi gününden beri Mekke'de IŞİD'e karşı operasyonlar yapıldığı aktarıldı

Hürriyet’te yer alan habere göre, Suudi Arabistan İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Tümgeneral Mansur et-Turki'nin yazılı açıklamasına göre, "terör faaliyetleri yürüttüklerinden" şüphelenilen kişilere yönelik Mekke bölgesinde takip başlatıldı. Güvenlik güçlerinin bir hücre evinin çevresini sardı. Bu sırada güvenlik güçlerine ateş açılması üzerine eve operasyon yapıldı.              

Turki, hücre evine düzenlenen operasyonda 2 kişinin öldürüldüğünü, diğer ikisinin ise üzerlerindeki canlı bomba yeleklerini patlatarak intihar ettiklerini belirtti.            

Operasyonun kısa sürede sona erdiğini ifade eden Turki, olayda herhangi bir güvenlik görevlisi veya vatandaşın zarar görmediğini bildirdi.             

Turki, Cidde kentinde de hücre evi ile bağlantısından şüphe edilen 2 kişinin gözaltına alındığını, soruşturma sonucu ile ilgili kamuoyunun bilgilendirileceğini açıkladı.

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