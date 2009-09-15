Mekke-İstanbul arası 24 saate inecek

Türk Amerikan İşadamları Derneği’nin (TABA/AmCham) düzenlediği iftar yemeği sonrasında konuşan Suat Hayri Aka, Osmanlı topraklarında yapılan ilk demiryolunun 1856’da işletmeye açılan İskenderiye-Kahire demiryolu olduğunu hatırlatarak, Hicaz Demiryolu’nun yeniden hayata geçirilmesi için Türkiye, Ürdün ve Suudi Arabistan’ın bu hattın yapılmasına müşterek karar vermesi gerektiğini söyledi.



Aka, Hicaz Demiryolu’nun tekrar canlandırılması için Türkiye’de İstanbul-Ankara-Konya yüksek hızlı demiryolu hattı inşaatının devam ettiğini aktararak, şu bilgileri verdi: “Konya-Karaman-Adana sınır rehabilitasyon projesinin yapımına kısa sürede başlanacak. Marmaray Projesi ve İstanbul-Edirne Hızlı Tren Projesi de tamamlandığında Suudi Arabistan yarımadası ile Avrupa, Türkiye üzerinden modern bir demiryolu ile bağlanmış olacak. Türkiye projeye hızlı tren istasyonlarıyla başladı. Diğer ülkelerin de projeleri var. Suriye, Ürdün ve Suudi Arabistan 2010-2012 gibi projelerini tamamlayacak. Proje bittiğinde İstanbul’dan yola çıkan bir tren, 24 saatte Mekke’de olacak.”

İlk demiryolumuzu İngilizler yaptı

Osmanlı topraklarında ilk demiryolu, İngilizler tarafından 1851’de inşasına başlanan ve 1856’da açılan İskenderiye-Kahire demiryolu oldu.1870’de başlanan ve 1888’de tamamlanan 1279 metre uzunluğundaki Rumeli Demiryolları projesiyle Paris, Viyana ve Berlin gibi başkentler İstanbul’a bağlandı. Bu proje, kutsal topraklara da demiryolu ile bağlanma fikrini doğurdu.Bu dönemde Osmanlı demiryolları Avrupa devletlerini birbiriyle rekabet ettiği yatırımlar haline geldi. 1898’de Bağdat Demiryolları’nın imtiyaz hakkı Almanlara verildi. Almanya’yı İstanbul üzeriden Basra Körfezi’ne bağlayacak olan projeye de 1903’de başlandı.