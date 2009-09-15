Mekke-İstanbul arası 24 saate inecek

Osmanlı topraklarındakiilk demiryolu olan Hicaz Demiryolu’nun yeniden hayata geçirilmesi için anlaşma sağlandı.
Türk Amerikan İşadamları Derneği’nin (TABA/AmCham) düzenlediği iftar
yemeği sonrasında konuşan Suat Hayri Aka, Osmanlı topraklarında yapılan
ilk demiryolunun 1856’da işletmeye açılan İskenderiye-Kahire demiryolu
olduğunu hatırlatarak, Hicaz Demiryolu’nun yeniden hayata geçirilmesi
için Türkiye, Ürdün ve Suudi Arabistan’ın bu hattın yapılmasına
müşterek karar vermesi gerektiğini söyledi.
Türkiye köprü olacak
Aka, Hicaz Demiryolu’nun tekrar canlandırılması için Türkiye’de
İstanbul-Ankara-Konya yüksek hızlı demiryolu hattı inşaatının devam
ettiğini aktararak, şu bilgileri verdi: “Konya-Karaman-Adana sınır
rehabilitasyon projesinin yapımına kısa sürede başlanacak. Marmaray
Projesi ve İstanbul-Edirne Hızlı Tren Projesi de tamamlandığında Suudi
Arabistan yarımadası ile Avrupa, Türkiye üzerinden modern bir demiryolu
ile bağlanmış olacak. Türkiye projeye hızlı tren istasyonlarıyla
başladı. Diğer ülkelerin de projeleri var. Suriye, Ürdün ve Suudi
Arabistan 2010-2012 gibi projelerini tamamlayacak. Proje bittiğinde
İstanbul’dan yola çıkan bir tren, 24 saatte Mekke’de olacak.”
İlk demiryolumuzu İngilizler yaptı
Osmanlı topraklarında ilk demiryolu, İngilizler tarafından 1851’de
inşasına başlanan ve 1856’da açılan İskenderiye-Kahire demiryolu oldu.
1870’de başlanan ve 1888’de tamamlanan 1279 metre uzunluğundaki Rumeli
Demiryolları projesiyle Paris, Viyana ve Berlin gibi başkentler
İstanbul’a bağlandı. Bu proje, kutsal topraklara da demiryolu ile
bağlanma fikrini doğurdu.
Bu dönemde Osmanlı demiryolları Avrupa devletlerini birbiriyle rekabet
ettiği yatırımlar haline geldi. 1898’de Bağdat Demiryolları’nın imtiyaz
hakkı Almanlara verildi. Almanya’yı İstanbul üzeriden Basra Körfezi’ne
bağlayacak olan projeye de 1903’de başlandı.