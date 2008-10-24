Mekit, Dubai Rallisi'nde

Uluslararası birçok rallide motosiklet kategorisinde mücadele eden ve Dakar Rallisi'ni 3 kez tamamlamayı başaran Kemal Merkit, bu kez Dubai Rallisi'ne katılacak.



Birleşik Arap Emirlikleri'nde 26-31 Ekim tarihleri arasında Cross Country Rallisi Dünya Kupası'nın final yarışı olarak Desert Challange adıyla araba, kamyon ve motosiklet kategorilerinde gerçekleştirilecek Dubai Rallisi'nde Kemal Merkit, motosiklet kategorisindeki 73 yarışmacı arasında tek Türk isim olacak.



Toplam 2 bin 197 kilometrelik yarışa 36 ülkeden 160 yarışçının katılacağı bildirilirken, Kemal Merkit 530 cc. KTM motosikletiyle maraton kategorisinde yer alacak.

