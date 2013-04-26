Fenerbahçeli Meireles sezonu kapattı

Fenerbahçeli futbolcu Raul Meireles, Benfica maçının 62. dakikasında sakatlanarak oyun dışı kaldı. Portekizli oyuncunun bu sezon bir daha forma giyemeyebileceği belirtiliyor.

Benfica maçında Fenerbahçe'nin Portekizli oyuncusu Raul Meireles sakatlandı. Sahadan sedye ile çıkarılan deneyimli oyuncunun sezonu kapatması gündemde.

Fenerbahçe'nin, Benfica ile yaptığı UEFA Avrupa Ligi yarı final ilk maçının 62. dakikasında yaşanan bir pozisyon sırasında acı içinde yerde kalan Meireles, tedavisi için saha dışına alındı.

Yapılan ilk kontrolün ardından oyuna devam edemeyen Portekizli futbolcunun sol arka adalesinde yırtık olduğu bildirildi. Çekilecek MR sonrası yırtığının derecesi belli olacak Meireles'in sezonu kapatma tehlikeli ile karşı karşıya olduğu belirtildi.

Topal ve Webo rövanşta yok

Öte yandan karşılaşmada sarı kart gören Mehmet Topal ve Pierre Webo cezalı duruma düştü. İki oyuncu, Portekiz'deki rövanş maçında forma giyemeyecek.

Bu arada 4 oyuncusu sarı kart gören Benfica'da da Ola John cezalı duruma düştü.