Meireles gidiyor mu?

İtalyan medyası Fenerbahçe'nin Portekizli yıldızı Raul Meireles’in yaşanan olayların ardından sarı lacivertli takımdan ayrılmak istediği öne sürdü. Fenerbahçe'de ise rotanın İnter'in yıldızı Sneijder’e döndüğü belirtildi.

Sky Italia’nın haberine göre morali bozulan Meireles, Fenerbahçe’den ayrılmak istediğini menajeri Mendes’e ve yöneticilere söyledi. Meireles’in Mendes tarafından Serie A ekiplerinden Inter’e ve Napoli’ye kiralık olarak önerildiği ifade edildi.

Haberde, ara transfer döneminde Sneijder’i elden çıkartmak isteyen Inter’in, bu bölgeyi Meireles’le doldurabileceği kaydedilirken, Hollandalı yıldızın da takas yoluyla Fenerbahçe’ye gideceği öne sürüldü.