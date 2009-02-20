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Spor

Meira’ya şok teklif

Rus ekibi, Teknik Direktör Dick Advocaat’ın gözdesi olan Meira için Cim-Bom’a nakit 6 milyon euro bonservis teklif etti.

20 Şubat 2009 02:00



Zenit,  Teknik Direktör Dick Advocaat’ın gözdesi olan Meira için Cim-Bom’a nakit 6 milyon euro bonservis teklif etti. Sarı-kırmızılılar öneriyi kabul ederse başarılı futbolcu iki gün içinde Zenit’li olacak

Milliyet gazetesinin haberine göre, Fatih Tekke’nin formasını giydiği Rusya’nın en zengin kulüplerinden Zenit, Galatasaray’ın yıldız oyuncusu Fernando Meira’ya resmen talip oldu.

Dev doğalgaz şirketi Gazprom’un desteğini arkasına alan mavi-beyazlı kulüp, Portekizli savunma oyuncusu için Cim-Bom’a nakit ödemek koşuluyla 6 milyon euro bonservis bedeli teklif etti. Zenit’in Teknik Direktörü Dick Advocaat’ın, Portekiz Milli Takımı forması da giyen 30 yaşındaki Meira’yı çok beğendiği ve mutlaka kadrosunda görmek istediği bildirildi.

Timoschtschuk’un yerine

Zenit yönetiminin, Rusya’da transferin iki gün sonra bitecek olması nedeniyle Galatasaray’dan acil bir karar vermesini istedikleri kaydedildi. Rusya’da yayımlanan Sovietski Deporte gazetesi, Advocaat’ın, Meira için çok ısrarlı olduğunu yazdı. Haberde, Zenit’in iki gün içinde bu transferi sonuçlandırmak zorunda olduğuna dikkat çekilerek, Galatasaray’ın vereceği kararın sabırsızlıkla beklendiği ifade edildi.

Sovietski Deporte, iki gün süre verilen sarı-kırmızılı kulübün, 6 milyon euroluk teklifi kabul etmesi halinde Fernando Meira’nın hemen Rusya’ya giderek Zenit’le sözleşme imzalayacağını da yazdı.

Bu arada Zenit’in hocası Advocaat’ın sezon sonuda Bayern Münih’e gitmesi kesinleşen Ukraynalı Anatoli Timoschtschuk’un yerini Meira ile doldurmak istediği ve yönetimden gerekirse bonservis için 6 milyon euronun üzerine çıkılmasını talep ettiği vurgulandı.

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