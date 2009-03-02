Meira Zenit'e gidiyor



Galatasaray yönetimi, Rusya'nın Zenit kulübüyle görüşmeler yapan Fernando Meira'nın transferine izin verdi. Emre Güngör'ün iyileşmesinden sonra Portekizli futbolcunun Rusya'ya gitmesi bekleniyor.



Galatasaray'ın 5-2 kaybettiği Kocaelispor maçından önce Rusya'nın Zenit takımıyla anlaşan Fernando Meira'nın gidişi, Servet Çetin'in sakatlığı nedeniyle ertelemişti.



Galatasaray yönetiminin, geçtiğimiz haftaya kadar önemsemediği Meira'nın transferi, geçtiğimiz hafta iyice netleşti.



Sarı-kırmızılı yönetim, Rusya'da oynamak istediğini sık sık yineleyen Portekizli futbolcuya olumlu yanıt verdi.



Aklı yapacağı transferde olan Portekizli futbolcuya, Emre Güngör'ün iyileşmesi halinde izin verebileceğini bildiren sarı-kırmızılı yönetimin, teknik direktör Bülent Korkmaz'ın da onayını aldığı belirtiliyor.



Galatasaray, Fernando Meira'nın transferinden 6 milyon Euro’luk bonservis geliri bekliyor. Alınacak 6 milyon Euro’luk bonservis parası, nakit sıkıntısı çeken sarı-kırmızılı kulübün kısa vadedeki borçlarını ödemesinde yardımcı olacak.



TOPAL'A DA VALENCİA KANCASI



Galatasaray Kulübü Başkanı Adnan Polat'ın, mali kongrede yaptığı, "Futbolcu satabiliriz" açıklamasının ardından, Mehmet Topal'a gelen ciddi teklifler de su yüzüne çıktı.



Sezon başında İngiltere'nin Everton takımının ilgilendiği Mehmet Topal için, sarı-kırmızılı kulübe son günlerde önemli tekliflerin geldiği bildirildi. İspanya'nın Valencia kulübünün, milli futbolcu için önemli rakamları telafuz ettiği ve 7 milyon Euro’yu gözden çıkardığı belirtiliyor.



Sezon başında Everton'ın 10 milyon Euro’luk teklifini kabul etmeyen Galatasaray yönetimi, şimdi aynı rakamı İspanyol kulübünden istiyor. Konuyla ilgili olarak Valencia ile Galatasaray arasındaki pazarlığın bir süredir sürdüğü öğrenildi.

