Meira yine kızdırdı!



Galatasaray’da Fernando Meira kızdırdı. UEFA Kupası’ndaki Benfica zaferinin ardından Portekiz’de Cassio Lincoln’ü de yanına alarak kamptan ayrılan ve gece geç saatte takım oteline dönen Meira Portekiz Milli Takımı’ndan rötarlı döneceğini bildirince yönetimin ve teknik heyetin tepkisine neden oldu.



Portekiz Milli Takımı’nın Brezilya ile yaptığı özel karşılaşmanın kadrosuna teknik direktör Carlos Qouirez tarafından çağrılan Meira’nın dün İstanbul’da olması bekleniyordu.



Maç geç bitti uçak bulamadım



Hürriyet gazetesinin haberine göre; tecrübeli futbolcu, önceki gece geç saatlerde biten karşılamanın ardından İstanbul’a dönmek için uçak bulamadığını gerekçe göstererek, Florya’ya ancak bugün gelebileceğini bildirdi ve G.Saray Kulübü’nün milli takımlarından döneceği oyuncularını düşünerek dün akşam saatine konulan antrenmana katılamadı.



Sarı kırmızılıların bu sabah Florya’da hafif bir çalışma yapıp daha sonra Başkent’e gideceği açıklandı. Öğlen saatlerinde Ankara’ya hareket edecek olan G.Saray’da Portekizli futbolcu, Ankaraspor maçında Skibbe tarafından görev verilmesi halinde takımla tek idman yaparak sahada görev almış olacak.



