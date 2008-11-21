T24 LogoT24 Logo
Spor

Meira yine kızdırdı!

Meira Portekiz Milli Takımı’ndan rötarlı döneceğini bildirince yönetimin ve teknik heyetin tepkisine neden oldu.

21 Kasım 2008 02:00


Galatasaray’da Fernando Meira kızdırdı. UEFA Kupası’ndaki Benfica zaferinin ardından Portekiz’de Cassio Lincoln’ü de yanına alarak kamptan ayrılan ve gece geç saatte takım oteline dönen Meira Portekiz Milli Takımı’ndan rötarlı döneceğini bildirince yönetimin ve teknik heyetin tepkisine neden oldu.

Portekiz Milli Takımı’nın Brezilya ile yaptığı özel karşılaşmanın kadrosuna teknik direktör Carlos Qouirez tarafından çağrılan Meira’nın dün İstanbul’da olması bekleniyordu.

Maç geç bitti uçak bulamadım

Hürriyet gazetesinin haberine göre; tecrübeli futbolcu, önceki gece geç saatlerde biten karşılamanın ardından İstanbul’a dönmek için uçak bulamadığını gerekçe göstererek, Florya’ya ancak bugün gelebileceğini bildirdi ve G.Saray Kulübü’nün milli takımlarından döneceği oyuncularını düşünerek dün akşam saatine konulan antrenmana katılamadı.

Sarı kırmızılıların bu sabah Florya’da hafif bir çalışma yapıp daha sonra Başkent’e gideceği açıklandı. Öğlen saatlerinde Ankara’ya hareket edecek olan G.Saray’da Portekizli futbolcu, Ankaraspor maçında Skibbe tarafından görev verilmesi halinde takımla tek idman yaparak sahada görev almış olacak.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Faili meçhul cinayetler davasında son dönemeç: Mağdur aileler, 'davanın üstünün...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı üretimin durduğu TEMSA'yı gezdi: "Mansur Yavaş'ı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

OHAL Komisyonu öğretmenin işini geri istemesini "devlete sadakatsizlik" saydı...

ABD Temsilciler Meclisi Trump'ın azledilmesine 'evet' dedi; dosya Senato'ya gönderildi...

Erdoğan'ın masasındaki 'en beğenilen siyasetçi' anketinde İmamoğlu ve Demirtaş var...

"Batık Simit Sarayı en çok krediyi Denizbank’tan çekmiş; özel bankanın...

Davutoğlu: Erdoğan ile aramızdaki mutabakat gereği sustum; kimse bize geçmiş...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24