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Spor

Meira şoku yaşanıyor!..

Sivas maçında sakatlanan Fernando Meira bugün takımdaki yerini alamayacak.

07 Şubat 2009 02:00

Sivas maçında sakatlanan Fernando Meira bugün takımdaki yerini alamayacak.

Sol arka adalesinden sakatlanan Portekizli futbolcu Kayserispor karşılaşması öncesi basına kapalı gerçekleştirilen son çalışmaya da katılmadı. Yıldız futbolcunun durumunun ciddi olmadığı ifade edildi. Teknik Direktör Michael Skibbe ise bu gelişme üzerine Emre Aşık ile Servet Çetin ikilisine savunmada görev verme kararı aldı. Sarı-kırmızılıların son antrenmanında gripten kurtulan Arda’nın yanı sıra Sabri, Barış, Nonda, Aydın ve Orkun takımla birlikte çalıştı.

Lincoln sahnede

Ligde bugün Kayserispor’u ağırlayacak olan Galatasaray’da sakatların yavaş yavaş düzelmesi yüzleri güldürdü. Zorlu Kayseri sınavı öncesi 20 gündür formaya hasret kalan Lincoln hazır hale gelirken, Teknik Direktör Michael Skibbe’nin Lincoln’le görüşerek, futbolcusuna ‘hazır ol’ mesajı verdiği bildirildi. Alman teknik adamın dün takımla çalışan Brezilyalı yıldızı en az bir devre oynatma planı içinde olduğu belirlendi. Ayrıca sakatlıktan kurtulan Baros da dün antremanda yer aldı.


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