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Spor

Meira: İyi bir teklifti

Portekizli futbolcu Fernando Meira, Rus kulübünün hem kendisi, hem de Galatasaray için iyi bir teklif sunduğunu söyledi.

11 Mart 2009 02:00


Galatasaray'dan Rusya'nın Zenit takımına transfer olan Portekizli futbolcu Fernando Meira, Rus kulübünün hem kendisi, hem de Galatasaray için iyi bir teklif sunduğunu söyledi.

Galatasaray'dan Zenit kulübüne transfer olan Meira, İstanbul'dan ayrılmadan önce Atatürk Havalimanı'nda basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Koşullara bakıldığında hem Galatasaray hem de kendisi için iyi bir teklif yapıldığını ifade eden Meira, ''Herkes için en iyisi olsun istedim'' diye konuştu.

İstanbul'da mutlu olduğunu, üzücü olan tek şeyin aldıkları bazı kötü sonuçlar olduğunu ifade eden Meira, ''Takım şampiyonluk yarışından kopmuş değil. Umarım bu yaz buraya arkadaşlarımla birlikte hem lig şampiyonluğunu hem de UEFA kupasını kutlamak için gelirim'' diye konuştu.

Portekizli futbolcu, Emre ve Servet'in sakat olduklarının hatırlatılıp, gidişiyle Galatasaray'da savunmada sıkıntı yaşanıp yaşanmayacağı sorusuna ise, ''Evet, bundan sonrası için antrenörü taktik açıdan maceralı günler bekliyor. Çünkü defansın iki önemli ismi Emre ve Servet sakat. Hakan Balta bence bu pozisyonda görev yapabilir. PAF takımdan da Sinan ve Sami var. Kaliteli oyuncular. Takıma yardımcı olabilirler. Bence yakın zamanda çok iyi bir takım olacağız ve istediğimiz hedeflere ulaşacağız'' diye yanıtladı

Meira, sarı-kırmızılı taraftarlara da değinerek, ''Taraftarlar inanılmazdı. Ali Sami Yen Stadı'nda onların sevgisini, desteğini görmek, hayatımda yaşadığım en inanılmaz deneyimlerden biri oldu. Nereye gidersem gideyim kalbimde onları da götüreceğim'' diyerek sözlerini tamamladı.

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