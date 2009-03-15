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Spor

Meira hatayla başladı...

Zenit'in Galatasaray'dan transferi Portekizli oyuncu Fernando Meira, Rusya Ligi'ne hatayla başladı.

15 Mart 2009 02:00


Zenit'in Galatasaray'dan transferi Portekizli oyuncu Fernando Meira, Rusya Ligi'ne hatayla başladı.

Sporx.com'dan görüntülü olarak naklen yayınlanan maçta Spartak Moskova, Zenit'i ağırladı ve mücadele 1-1'lik eşitlik ile sonuçlandı. Karşılaşmada Spartak Moskova, 2. dakikada Saenko ile 1-0 öne geçerken, 17. dakikada Pogrebnyak'ın golüne engel olamadı ve ilk yarı bu sonuçla tamamlandı. İkinci yarıda takımlar bulduğu gol fırsatlarını değerlendiremeyince, karşılaşmadan beraberlikle ayrılarak, Rusya Premier Ligi'ne birer puanla başladılar.

Zenit'in Galatasaray'dan transferi Portekizli oyuncu Fernando Meira, yeni takımında karşılaşmaya ilk 11'de başlarken, henüz 2. dakikada gelen Spartak Moskova golünde çok kritik bir hata yaptı. Zenit forması giyen temsilcimiz Fatih Tekke ise, karşılaşmaya yedek kulübesinde başladı ve 90 dakika içinde teknik direktörü Dick Advocaat tarafından forma şansı bulamadı.

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