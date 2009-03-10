Meira bitti bitiyor!



Meira transferinde ısrarını sürdüren Rus kulübü Zenit, Galatasaray'ın Hamburg ile perşembe günü oynayacağı maçtan önce işi bitirmek için harekete geçti.



Sarı-kırmızılı kulübe yaptığı teklifi 7 milyon Euro'ya çıkaran Zenit, Rus kaynaklara göre Meira transferini bitme noktasına getirdi.



Galatasaray yönetimi, ekonomik olarak oldukça iyi olan bu teklifi geri çevirmezse Meira büyük bir ihtimalle Hamburg maçından önce ya da bu karşılaşma sonrası Zenit kulübüne faksla imza atıp; St. Petersburg şehrine uçacak. Portekizli futbolcunun ayrılığı sonrasında Galatasaray'ın, stoperde oluşacak boşluğu genç futbolcu Semih Kaya'nın yanısıra PAF Takımı'nda oynayan 19 yaş altı milli, 1990 doğumlu Sinan Osmanoğlu'nun B listesinde UEFA'ya bildirerek dolduracağı öğrenildi.



