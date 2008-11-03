Meira 1 puana razı



Galatasaray'ın Portekizli futbolcusu Fernando Meira, Benfica ile zorlu bir maç oynayacaklarını belirterek, alınacak bir puanın kendileri için çok iyi olacağını söyledi.





UEFA Kupası'nda B Grubu'nda 6 Kasım Perşembe günü deplasmanda Portekiz'in Benfica takımı ile karşılaşacak Galatasaray'ın Portekiz futbolcusu Fernando Meira, "Beraberlik çok iyi sonuç olur" dedi.



Portekiz'in Antena 1 televizyonuna demeç veren Meira, "Benfica'nın kazanmak istediğini biliyoruz, ancak biz de beraberliğin çok iyi bir sonuç olacağını bilsek de kazanmak hedefiyle geliyoruz" şeklinde konuştu.



Meira, "Benfica, Berlin deplasmanında berabere kalarak iyi bir sonuç aldı, ama biz de evimizde Olympiakos'a karşı önemli bir galibiyet aldık. İki takım için de zor bir maç olacağını düşünüyorum" değerlendirmesinde bulundu.



Benfica kulübünün spor direktörlüğüne Rui Costa'yı getirmesinin de etkisiyle son dönemlerin en iyi takımını kurduğunu, "genç ve başarılı" teknik direktör Quique Flores'in günümüz futbolunda kazanmak için büyük fikirlere sahip olduğunu söyleyen Portekizli futbolcu, "Benfica'yı henüz derin olarak analiz etmedik, ama dengeli ve defansı güçlü bir takım. Her pozisyonda iyi oyuncuları var. Galatasaray ise sakatlıklardan dolayı sezona düzensiz bir başlangıç yaptı. Uluslararası tecrübelere sahip genç yetenekli futbolcularımız var. Galatasaray, UEFA Kupası'nda başarı kazanmak için büyük hedefleri olan bir takım" dedi.



Meira ayrıca, 2000-2001 sezonunda Benfica formasını giydikten sonra yeniden Luz Stadı'na geri dönecek olmasıyla ilgili, "Benfica'da çok iyi anılarım var. Alkışlanacak olmayı umarım" temennisinde bulundu.



Öte yandan, Portekiz liginde V.Guimaraes deplasmanında aldığı 2-1'lik galibiyetle moral bulan Benfica'da defans oyuncusu Anderson Luis da Silva (Luisao), "Guimaraes'e karşı deplasmanda oynamak kolay değil. Zor bir galibiyet aldık, ama önümüzde daha yapacak çok işimiz var. Şu andan itibaren galibiyeti unutup, hatalarımızı görüp Galatasaray karşısında kazanmanın yollarını aramalıyız" dedi.

