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Mehmetçikten Somali'de gemi kaçırma girişimine engel

17 Ocak 2010 14:09

Aden Körfezi'nde görev yapan TCG Gökova fırkateynindeki unsurları, deniz haydutlarının, Hindistan bandralı bir gemiyi kaçırma girişimini engelledi.

Genelkurmay Başkanlığının internet sitesindeki bilgi notunda şunlara yer verildi:

“Aden Körfezi'nde görev yapan TCG Gökova fırkateyni tarafından, 16 Ocak 2010 (bugün) sabah saatlerinde, ticaret gemileri güvenlik koridorunda, sahilden 105 mil (195 kilometre) açıkta, Hindistan bandıralı M/V JAL Layak isimli ticaret gemisine, deniz haydutlarınca makineli tüfek ile düzenlenen saldırı; TCG Gökova tarafından icra edilen manevralar, helikopter harekatı ve SAT komandoları tarafından engellenerek gemi kaçırma olayı önlenmiştir.

Haydut teknesi (Skiff bot) içindeki 6 haydut etkisiz hale getirilmiş; botta yapılan aramada deniz haydutluğu faaliyetlerinde kullanılan teçhizat ve malzeme (1 adet küresel konumlama cihazı, 3 adet cep telefonu) ile mühimmat (1 adet dolu AK-47 piyade tüfeği şarjörü, saldırı maksatlı kullanılabilecek 10 adet bıçak) ele geçirilmiştir.”
 

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