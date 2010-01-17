Mehmetçikten Somali'de gemi kaçırma girişimine engel

Aden Körfezi'nde görev yapan TCG Gökova fırkateynindeki unsurları, deniz haydutlarının, Hindistan bandralı bir gemiyi kaçırma girişimini engelledi.



Genelkurmay Başkanlığının internet sitesindeki bilgi notunda şunlara yer verildi:



“Aden Körfezi'nde görev yapan TCG Gökova fırkateyni tarafından, 16 Ocak 2010 (bugün) sabah saatlerinde, ticaret gemileri güvenlik koridorunda, sahilden 105 mil (195 kilometre) açıkta, Hindistan bandıralı M/V JAL Layak isimli ticaret gemisine, deniz haydutlarınca makineli tüfek ile düzenlenen saldırı; TCG Gökova tarafından icra edilen manevralar, helikopter harekatı ve SAT komandoları tarafından engellenerek gemi kaçırma olayı önlenmiştir.



Haydut teknesi (Skiff bot) içindeki 6 haydut etkisiz hale getirilmiş; botta yapılan aramada deniz haydutluğu faaliyetlerinde kullanılan teçhizat ve malzeme (1 adet küresel konumlama cihazı, 3 adet cep telefonu) ile mühimmat (1 adet dolu AK-47 piyade tüfeği şarjörü, saldırı maksatlı kullanılabilecek 10 adet bıçak) ele geçirilmiştir.”





