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Mehmetçik'ten Irak sınırında tatbikat

Mehmet Selim YALÇIN-Halil COŞKUN/SİLOPİ(Şırnak), (DHA)- IRAK'taki Bölgesel Kürt yönetiminin 25 Eylül'de yapacağını açıkladığı bağımsızlık referandumuna kısa süre kalırken, Türk Silahlı Kuvvetleri bu sabah Irak sınırının sıfır noktasındaki Habur Sınır Kapı

18 Eylül 2017 13:36

Mehmet Selim YALÇIN-Halil COŞKUN/SİLOPİ(Şırnak), (DHA)- IRAK\'taki Bölgesel Kürt yönetiminin 25 Eylül\'de yapacağını açıkladığı bağımsızlık referandumuna kısa süre kalırken, Türk Silahlı Kuvvetleri bu sabah Irak sınırının sıfır noktasındaki Habur Sınır Kapısı yakınlarında tatbikat başlattı. TIR parkı karşısında bulunan arazide yapılan tatbikata büyük bölümü tank olmak üzere yaklaşık 100 askeri araç katılıyor. 
Genelkurmay Başkanlığı, bu sabah Silopi-Habur bölgesinde tatbikat başlatıldığını, tatbikat ile eş zamanlı olarak sınır bölgesinde terörle mücadele operasyonlarına devam edildiği bildirildi. Tatbikat Silopi ile 15 kilometre uzaklıktaki Habur Sınır Kapısı arasındaki TIR parkının karşısında bulunan arazide yapılıyor. Tatbikita büyük çoğunluğu tank olmak üzere yaklaşık 100 askeri araç katılıyor. Habur Sınır Kapısı\'na 7 kilometre uzaklıkta bulunan Hac Konaklama Tesisleri\'nde konuşlandırılan askeri araçlar sabah erken saatlerinde araziye çıkarak tatbikata başladı. Obüs topları, 4\'lü füze ramplaranı taşıyan araçların da katıldığı tatbikat nedeniyle Silopi-Habur yolunun bir şeridi askeri hareketlilik nedeniyle kapatıldı. Askerlerin tatbikatı Drone kullanılarak alınan görüntüleri tatbikat merkezine aktardıkları görüldü. Tankların sürekli manevra yaptığı tatbikat sürüyor. 
1 ÖNCE ANKARA\'DAN GETİRİLEN TANKLAR TATBİKATA KATILDI
Silopi ile Habur sınır kapısı arasındaki TIR parkının karşısında bulunan arazide yapılan tatbikata geçen yılın Kasım ayında Ankara\'daki 28\'inci Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı\'ndan bölgeye gönderilen ve Hac Konaklama Tesisi\'nde konuşlandırılan tanklar da kullanılıyor.

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