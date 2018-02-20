Mehmetçik'ten Düzceli ilkokul öğrencilerine fotoğraflı mektup

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA) - DÜZCE\'deki Pakmaya Nimet Pısak İlkokulu\'nun üçüncü sınıf öğrencileri, \'Zeytin Dalı Harekatı\'nda görev yapan askerlere destek için mektup gönderdi. Şırnak\'ın Güçlükonak ilçesi 1\'inci Asayiş Jandarma Komando Bölük Komutanlığı\'na ulaşan mektuplara askerler cevap vererek, kendi fotoğraflarıyla bazı arma ve rütbelerini öğrencilere hediye olarak gönderdi.

Türk Silahlı Kuvvetleri\'nce (TSK) Afrin\'deki terör örgütlerine yönelik \'Zeytin Dalı Harekatı\' sürdürülürken, Cumayeri ilçesindeki Pakmaya Nimet Pısak İlkokulu\'nun 3-C sınıfında eğitim gören öğrenciler, askerlere ulaştırılmak üzere mektup yazdı. Öğrencilerin Mehmetçik sevgisini kaleme aldığı mektuplar, Genelkurmay Başkanlığı\'na buradan da Şırnak Güçlükonak\'ta bulunan 1\'inci Asayiş Jandarma Komando Bölük Komutanlığı\'na gönderildi. Mektupları okuyan askerlerden minik öğrencilere yanıt geldi. Düzceli öğrenciler için mektup yazan askerler, zarflarının içine kendi fotoğraflarıyla bazı arma ve rütbelerini de koyarak, hediye olarak gönderdi. Mektupları alan öğrenciler, askerlerin satırlarını duygulanarak, okudu.

Minik öğrenciler; askerleri çok sevdiklerini, merak ettiklerini ve onların güçlü olmasını istediklerini mektuplarında kaleme aldıklarını söyledi. Rana Betül isimli öğrenci, \"Ben, onlara mektup yazdım. Onları çok sevdiğimi ve merak ettiğini söyledim\" dedi. Kendisine gelen mektubu okuyan Rana Betül, Mehmetçik\'in \"Bizi merak etmeyin. Biz burada çok iyiyiz. Mektubunu okurken sanki karşımdasın gibi hissettim\" yazdığını söyledi.



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