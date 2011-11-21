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Mehmetçik'ten "teknolojik" çadır kent VAN (A.A)

21 Kasım 2011 13:31

-Mehmetçik'ten "teknolojik" çadır kent VAN (A.A) - 21.11.2011 - Van'da Türk Silahlı Kuvvetlerinin kurduğu, son teknolojiyle donatılan çadır kente depremzedeler yerleşmeye başladı. Birleşmiş Milletlerin belirlediği standartlara sahip merkezde 400 çadır bulunuyor. Van merkezde 30 dönüm arazide kurulmaya başlanan çadır kente ilk etapta 50 aile yerleştirildi. Çadır kentten 3 bin 500 kişinin yararlanması bekleniyor.  Afetzedelerin her türlü ihtiyacına cevap verecek çadır kentte yemekhane, cami, spor alanı, çocuk oyun alanı, çamaşırhane, banyo ve tuvalet bulunuyor. Çadır kentte psikolojik destek merkezi, sağlık ocağı, okul öncesi çocuklar için eğitim merkezi de yer alıyor. Vücut ısısına duyarlı çadırlar yazın serin, kışın sıcak tutuyor. Hafif ve dayanıklı olan çadırlarda üç katlı izolasyon bulunuyor.

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