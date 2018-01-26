Mehmetçikler için hırka ve bere örüyorlar

Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS (Muğla), (DHA)- MARMARİS\'te bir restoranda toplanan 11 kadın, Suriye\'nin Afrin kentindeki terör hedeflerine yönelik Türk Silahlı Kuvvetleri\'nin (TSK) başlattığı \'Zeytin Dalı Harekâtı\'na katılan Mehmetçikler için hırka ve bere örmeye başladı. Bir hafta içinde 100 hırka ve 100 berenin, bölgedeki askerlere gönderileceği bildirildi.

Marmaris Halk Eğitim Merkezi\'nde geçen yıl sonunda örgü kurslarını başarıyla bitiren 11 kadın, bir restoranda bir araya geldi. Aralarında emekli öğretmen ve emekli memurlar ile part time çalışanlar da bulunan kadınlar, TSK\'nın Afrin\'deki terör hedeflerine yönelik başlattığı \'Zeytin Dalı Harekâtı\'nda yer alan Mehmetçiklere destek için getirdikleri şiş ve iplerle hırka ve bere örmeye başladı. En iyi kalite yünleri kullanan kadınlardan, belirlenen süre içinde hırka ve bereyi bitirenlere yemek ile Türk kahvesi ikram ediliyor.

Restoran İşletmecisi Şebnem Yaşa, \"Marmaris Halk Eğitim Müdürlüğü\'nün isteği üzerine, askerlerimize destek vermek için bir araya geldik. Bir hafta içinde bere ve hırka yapımını bitirmeye çalışacağız. Belirlediğimiz sayı hedefine ulaştığımızda paketleyip, kargoyla göndereceğiz. Bilek gücümüzü sonuna kadar zorlayarak bu çalışmaları bitireceğiz\" dedi.



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