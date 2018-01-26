T24 LogoT24 Logo
Gündem

Mehmetçikler için hırka ve bere örüyorlar

Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS (Muğla), (DHA)- MARMARİS'te bir restoranda toplanan 11 kadın, Suriye'nin Afrin kentindeki terör hedeflerine yönelik Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) başlattığı 'Zeytin Dalı Harekâtı'na katılan Mehmetçikler için hırka ve bere örmeye

26 Ocak 2018 20:14

Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS (Muğla), (DHA)- MARMARİS\'te bir restoranda toplanan 11 kadın, Suriye\'nin Afrin kentindeki terör hedeflerine yönelik Türk Silahlı Kuvvetleri\'nin (TSK) başlattığı \'Zeytin Dalı Harekâtı\'na katılan Mehmetçikler için hırka ve bere örmeye başladı. Bir hafta içinde 100 hırka ve 100 berenin, bölgedeki askerlere gönderileceği bildirildi.
Marmaris Halk Eğitim Merkezi\'nde geçen yıl sonunda örgü kurslarını başarıyla bitiren 11 kadın, bir restoranda bir araya geldi. Aralarında emekli öğretmen ve emekli memurlar ile part time çalışanlar da bulunan kadınlar, TSK\'nın Afrin\'deki terör hedeflerine yönelik başlattığı \'Zeytin Dalı Harekâtı\'nda yer alan Mehmetçiklere destek için getirdikleri şiş ve iplerle hırka ve bere örmeye başladı. En iyi kalite yünleri kullanan kadınlardan, belirlenen süre içinde hırka ve bereyi bitirenlere yemek ile Türk kahvesi ikram ediliyor.
Restoran İşletmecisi Şebnem Yaşa, \"Marmaris Halk Eğitim Müdürlüğü\'nün isteği üzerine, askerlerimize destek vermek için bir araya geldik. Bir hafta içinde bere ve hırka yapımını bitirmeye çalışacağız. Belirlediğimiz sayı hedefine ulaştığımızda paketleyip, kargoyla göndereceğiz. Bilek gücümüzü sonuna kadar zorlayarak bu çalışmaları bitireceğiz\" dedi.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Ali GÜNDOĞANMARMARİS Muğla DHA MARMARİSSuriye AfrinTürk Silahlı Kuvvetleri TSKDalı HarekâtıMehmetçiklerBirMarmaris Halk Eğitim MerkeziAralarındaTSKMehmetçiklereEnTürkRestoranYaşaHalk Eğitim Müdürlüğü

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

İmamoğlu kayak tatili için "Benim tarzım bu, toplum da buna...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

Ahmet Hakan: "Allah belanı versin zerdeçal" diyorum, başka da bir...

Merkez Bankası 2020 yılı sonu enflasyon tahminini açıkladı...

Dünya Sağlık Örgütü Koronavirüs nedeniyle 'küresel acil durum' ilan etti...

Acun Ilıcalı, "Deprem için toplanan paranın tamamı AFAD'ın hesabına yattı"...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24