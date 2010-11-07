-MEHMETÇİK'E YENİ TÜFEK ANKARA (A.A) - 10.07.2010 - Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKE) tarafından geliştirilen ve dünyada kullanılan piyade tüfeklerinin en iyi özelliklerini üzerinde toplayan Milli Modern Piyade Tüfeğinin 3 adet prototipi üretildi. Alınan bilgiye göre, 22 Ocak 2009 yılında Savunma Sanayii Müsteşarlığı (SSM) ile Milli Modern Piyade Tüfeğinin ''tasarım ve geliştirme'' sözleşmesini imzalayan MKE, tüfeğin prototip çalışmalarını Kırıkkale'deki fabrikasında tamamladı. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin taktik ve teknik istekleri doğrultusunda üretilen 3 adet prototip tüfek, önümüzdeki günlerde kalifikasyon testlerine tabi tutulacak. Türk ordusu tarafından kullanılan G3'lerin yerini alması planlanan modern piyade tüfeği, testlerden başarıyla geçmesi halinde 2011 yılının Haziran ayında seri üretime hazır hale getirilecek. Tasarımından itibaren tamamen yerli olan ve hiç bir ülkeden teknoloji transferi yapılmadan üretilen modern piyade tüfeği, şu anda dünyada kullanılan üçüncü jenerasyon piyade tüfeklerinin en iyi özelliklerini üzerinde topluyor. MKE yetkilileri, gece ve gündüz her türlü arazi ve hava şartlarında en iyi performansı sağlayacak şekilde tasarlanan Milli Modern Piyade Tüfeği'nin, bir çok özelliğinin G3'ten daha iyi olduğunu belirttiler. Prototipin önümüzdeki günlerde kamuoyuna gösterileceğini ifade eden yetkililer, tüfeğin isminin de henüz belirlenmediğini kaydettiler. Şu anda TSK tarafından kullanılan G3 piyade tüfeklerinin daha çok düzenli ordu savaşları için üretildiğini, ağır ve bakımı zor olan bu tüfeklerin yerine daha hafif ve bakımı kolay olan yeni nesil bir piyade tüfeğine ihtiyaç duyulduğunu belirten yetkililer, bu nedenle Milli Modern Piyade Tüfeğinin tasarlandığını söylediler. Modern piyade tüfeğinin G3'e göre daha hafif, namlu ömrünün daha uzun, boyunun daha kısa olduğuna işaret eden yetkililer, şu bilgileri verdi: ''Tasarımdan itibaren tamamen yerli, hiç bir ülkeden teknoloji transferi yapılmadan Kara Kuvvetleri Komutanlığının verdiği teknik şartnameye uygun olarak üretimi başlatılan piyade tüfeklerinin ilk prototiplerinden 3'ü üretildi. Bundan sonra parça parça kalifikasyonu yapılacak, çalışabilirliği test edilecek. Bütün parçaların kalifikasyonu yapıldıktan sonra seri üretime geçilecek. Tüfek, 2011 yılının Haziran ayında seri üretime hazır hale gelecek. Gaz piston sistemi ile çalışan bu tüfek, şu anda dünyada kullanılan üçüncü jenerasyon piyade tüfeklerinin en iyi özelliklerini üzerinde topluyor.'' Yetkililerin verdiği bilgiye göre yüzde 100 yerli olarak yapılan yeni piyade tüfeği 7,62 mm olacak ve NATO mermisi kullanacak. Ağırlığı 3 kilo 700 gram, uzunluğu 920 mm, etkili menzili 400 metre olan tüfeğin üzerine gece görüş dürbünü, ışıldak, laser, bomba atar gibi aksesuarlar takılabilecek. Namlu ömrü minimum 10 bin atım olarak tasarlanan tüfek, tek ve seri atışlar yapabilecek. -MKE'NİN KESKİN NİŞANCI TÜFEKLERİ- Bu arada, MKE'nin son 2 yılda geliştirdiği keskin nişancı tüfeklerinin de yurt içi ve yurt dışında büyük ilgi gördüğü belirtildi. MKE'nin Jandarma Genel Komutanlığı ile birlikte geliştirdiği 7.62 mm çapındaki Bora 12 keskin nişancı tüfeği, bin 200 metre etkili menzile sahip. Jandarma tarafından kullanılan Bora 12, yurt dışına da ihrac ediliyor. MKE tarafından geliştirilen diğer yarı otomatik keskin nişancı tüfeği ise T-12. Etkili menzili 600 metre olan tüfek, yapılan testlerde hedefleri kusursuz bir şekilde vurduğu için T-12 adını aldı. T-12, daha çok hareketli hedefleri vurmak için tasarlandı. -G3 PİYADE TÜFEĞİ- G3, 1950'lerde Alman silah üreticisi HK (Heckler & Koch GmbH) ile İspanyol devletine ait dizayn ve geliştirme ajansı CETME (Centro de Estudios Técnicos de Materiales Especiales) tarafından geliştirildi. Değişik versiyonları dünyadaki bir çok NATO üyesi ülkeler tarafından kullanılıyor. Ağırlığı 4,25 kilo olan G3 piyade tüfeğinin etkili menzili 400 metre. Milli Modern Piyade Tüfeği ile G3'ün teknik özellikleri ise şöyle: MİLLİ MODERN PİYADE TÜFEĞİ G3 PİYADE TÜFEĞİ -------------------------- ---------------- KALİBRE: 7,62 mm 7,62 mm AĞIRLIK: 3,7 kg 4,25 kg ETKİLİ MENZİL: 400 metre 400 metre BOY: 92 cm 102 cm NAMLU ÖMRÜ: 10 bin atım 6 bin atım MERMİ NAMLU ÇIKIŞ HIZI: 500 m/sn 750 m/sn ŞARJÖR KAPASİTE: 20 mermi 20 mermi