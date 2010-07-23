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MEHMETÇİK YARDIM ETTİ AMA ÖLDÜ ŞIRNAK (A.A)

23 Temmuz 2010 15:28

-MEHMETÇİK YARDIM ETTİ AMA ÖLDÜ ŞIRNAK (A.A) - 23.07.2010 - Şırnak'ın Uludere ilçesinde, yaylada süt sağarken  yılanın ısırdığı kadın hayatını kaybetti. Şenoba beldesinde yaylaya çıkan Halime Babat (64), süt sağdığı sırada yılan ısırması sonucu fenalaştı. Yaylada yol olmaması nedeniyle Mehmetçik'ten yardım istendi. Babat, yaylaya inen askeri helikopter ile Şenoba beldesindeki Tugay Komutanlığına götürüldü. Babat, burada askeri doktorlar tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulans ile Şırnak Devlet Hastanesine sevk edildi.  9 çocuk annesi olduğu belirtilen Babat, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

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