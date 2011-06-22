-MEHMETÇİK VAKFI'NDAN "KURBAN" İHALESİ ANKARA (A.A) - 22.06.2011 - TSK Mehmetçik Vakfı (TSKMEV), bu yılın Kurban Bayramı için vakıf yetkilileri ve noter denetiminde, veteriner hekim ve din görevlisi nezaretinde, TSKMEV bağışçıları adına yapılacak, ''Vekaleten kurban temini ve kesim hizmeti'' işlerini yaptırmak üzere ihale açtı. İhale, belirlenen 22 ilin birinde, birkaçında veya tamamında bir veya birkaç kesimhanede yapılacak şekilde, açık eksiltme usulü ile TSK Mehmetçik Vakfı Genel Müdürlüğünde 12 Temmuz 2011 tarihinde saat 14.00'de gerçekleştirilecek. İhaleye katılmak isteyenler şartnameyi bedeli karşılığı, TSK Mehmetçik Vakfı Genel Müdürlüğünden satın alabilecekler. Yeterlilik dosyaları vakıf tarafından incelendikten sonra sonuç, yeterli bulunan gerçek veya tüzel kişilere en geç 11 Temmuz 2011 tarihine kadar bildirilecek. Belgeleri yeterli bulunan gerçek ve tüzel kişiler, geçici teminat ve teklif mektuplarını içeren tekliflerini en geç 12 Temmuz 2011 tarihinde saat 14.00'e kadar TSK Mehmetçik Vakfı ihale Komisyon Başkanlığına elden teslim edecekler. Söz konusu iş sözleşmenin imzalanması ile başlayacak ve Kurban Bayramının üçüncü günü akşamı sona erecek. Firmalar 7 adet küçükbaş kurbanlık yerine 1 adet büyükbaş kurbanlık kesebilecek. Firmalardan teklif ettikleri miktar ile hizmet bedelinin çarpımı sonucunun yüzde 3'ünden aşağı olmamak üzere geçici teminat bedeli alınacak. -İHALE YAPILACAK İLLER- İhale yapılacak olan iller şunlar: ''Edirne, Balıkesir, Bursa, Bilecik, Sakarya, İzmir, Ankara, Konya, Çankırı, Kayseri, Antalya, Adana, Bolu, Samsun, Gümüşhane, Malatya, Elazığ, Erzurum, Kars, Van, Gaziantep, Şanlıurfa'' Bu arada yeterlilik dosyaları en geç, 7 Temmuz 2011 tarihinde saat 14.00'e kadar TSK Mehmetçik Vakfı Genel Müdürlüğüne verilecek. -THK'DAN DERİ SATIŞI- Bu arada Türk Hava Kurumu (THK) Genel Başkanlığı, bu yılın Kurban Bayramında toplanacak olan deri ve bağırsak satışı ihalelerini gerçekleştirecek. Katılımcılar şartnameleri, www.thk.org.tr adresinden veya ihale yapılacak şubelerinden temin edebilecekler. İhale yapılacak merkezler ve tarihleri şöyle: ''Manisa (1 Temmuz) Adana, Çorlu (4 Temmuz) İzmir, Antalya, Gaziantep (6 Temmuz) Samsun, Malatya (8 Temmuz) Denizli, Kayseri (12 Temmuz) Ankara (Çankaya), Balıkesir (14 Temmuz) İstanbul (Kadıköy), Karaman (19 Temmuz) Bursa, Trabzon (21 Temmuz) Eskişehir, Diyarbakır (26 Temmuz) Erzurum, Van (28 Temmuz)''