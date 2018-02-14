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Mehmetçik Vakfı'na bağış yağdı, internet sitesi kitlendi

Özgür Deniz KAYA / İSTANBUL (DHA) Türkiye'nin Afrin'e yönelik düzenlediği Zeytin Dalı Harekâtı'nın 26'ncı gününde, binlerce vatandaş Mehmetçik Vakfı'na bağış yaptı

14 Şubat 2018 20:16

Özgür Deniz KAYA / İSTANBUL (DHA) Türkiye\'nin Afrin\'e yönelik düzenlediği Zeytin Dalı Harekâtı\'nın 26\'ncı gününde, binlerce vatandaş Mehmetçik Vakfı\'na bağış yaptı. Vakfın internet sitesi de yoğunluktan dolayı kilitlendi.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Afrin\'e yönelik düzenlenen Zeytin Dalı Harekâtı\'nın 26\'ncı gününde, Mehmetçik Vakfı\'nın sitesi yoğunluktan dolayı kilitlendi.

BAĞIŞ YAPMAK İSTEYENLER 2582\'YE MESAJ ATABİLİR

Mehmetçik Vakfı tarafından sosyal medyadan yapılan açıklamada, \"Şehit ve gazi Mehmetçik ailelerine destek, çocuklarının geleceğine umut olmak için “Mehmetçik” yazıp 2582’ye SMS atarak 10 TL bağışta bulunabilirsiniz. http://www.mehmetcik.org.tr \'den nakit olarak ve banka şubelerinden yapacağınız bağışlarla da Mehmetçik Vakfı\'na destek olabilirsiniz\" ifadeleri yer aldı.

(FOTOĞRAF)

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