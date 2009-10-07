Mehmetçik Üniversitesi geliyor

T24 – Emekli Subaylar Derneği, “Mehmetçik Üniversitesi” projesini son aşamaya getirdi. Emekli Subaylar Derneği (TESUD) Genel Başkanı Emekli Tümgeneral Rıza Küçükoğlu'nun yürüttüğü proje, derneğin kurduğu vakfın çatısı altında hayata geçirilecek.

Bahçeşir ve Yeditepe üniversitelerinde çeşitli görevler üstelenen Küçükoğlu, daha önce yaptığı açıklamalarda "geliştirilme" aşamasında olan vakıf üniversitesinin, turizm ve fuarcılık gibi ticari faaliyetlerden elde edilen gelirle kurulacağını söylemişti. Küçükoğlu, açıklamalarında derneğin projelerini, TESUD Anonim Şirketi, TESUD Vakıf Üniversitesi, Mutlu Yaşam Köyleri (turizm), TESUD Eğitim Merkezi (dershane), TESUD Anaokulu, TESSAM (Türkiye Emekli Subaylar Derneği Stratejik Araştırma Merkezi), CIOR Fuarcılık olarak sıralamıştı.

Küçükoğlu'nun söz ettiği üniversite projesinin onay aşamasına geldiği öğrenildi.

Taraf gazetesi yazarlarından Etyen Mahçupyan, 18 Eylül'de yayımlanan yazısının sonunda şu bilgiyi vermişti:

“Emekli askerlerden oluşan TESUD adlı kuruluş kendilerine maddi destek sağlamak üzere bir lokanta açmış. Ancak hedeflerinin bu denli basit olduğunu sanmayın. Gelecek yıl bir de ‘Mehmetçik Üniversitesi’ açılacak ve emekli askerlerimizin orada ders vererek bilgi ve birikimlerini paylaşmaları sağlanacakmış. Eğitim şart tabii...”

Taraf Ankara Temsilcisi Lale Kemal de, bugünkü (7 Ekim 2009) yazısının son bölümünde, Mehmetçik Üniversitesi'nin TBMM onayını beklediğini yazdı. Savunma çevrelerinden aldığı bilgiler, hazırladığı dosyalar ve yazılarıyla bilinen Kemal, yazısında şu bilgileri verdi:

“Geçenlerde Etyen Mahçupyan, Taraf’taki köşesinde bir de haber vermişti, Mehmetçik Üniversitesi’nin kurulacağı yolunda. Fikri takip yaptım ve üniversitenin kurulması yolunda onayların çıktığını öğrendim. Vakıf üniversitesi olması nedeniyle Meclis onayı da çıktıktan sonra üniversitenin büyük olasılıkla Ankara’da sosyal bilimler alanında önümüzdeki yıl öğrenci alımına başlaması bekleniyor. Mehmetçik Üniversitesi’nin kurulması girişimlerinin mimarı emekli Tümgeneral Rıza Küçükoğlu’nun, Mehmetçik Üniversitesi kurmayı çok uzunca süre hayal ettiğini öğrendik.



Üniversite, Küçükoğlu’nun başkanlığını da yaptığı Türkiye Emekli Subaylar Derneği’nin (TESUD) Kızılay’daki binasında faaliyete geçecekmiş. Üniversitenin kurulması için gerekli vakıf da kurulmuş.



Bu kadar üniversite varken, Mehmetçik adı altında üniversite kurulması, askerlerin emekli olduktan sonra da toplumda ayrıcalıklı sınıf oluşturma arayışlarını devam ettiriyor olmaları açısından düşündürücü. Üstelik de Türkiye’yi birinci sınıf ülkeler ligine taşıyacak zihniyette öğrenci yetiştirilmesine acilen ihtiyaç varken.”





