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Mehmetçik, organ bağışı kuyruğunda

BURSA, (DHA)- ORGAN Bağışı Haftası nedeniyle Bursa İl Jandarma Komutanlığı'nda seminer verildi

09 Kasım 2017 18:53

BURSA, (DHA)- ORGAN Bağışı Haftası nedeniyle Bursa İl Jandarma Komutanlığı\'nda seminer verildi. Organ bağışının öneminin anlatıldığı etkinlik sonucu 20\'ye yakın asker organlarını bağışladı. Organ ve Doku Nakli Koordinatörü Dr. Salih Gülten, \"ülke için canını vermeye hazır olan Mehmetçik, organlarınıda bağışladı\" dedi.
Her yıl 3-9 Kasım tarihleri arasında kutlanan Organ Bağışı Haftası Bursa\'da düzenlenen toplantılar ve etkinlikler ile devam ediyor. Organ ve Doku Nakli Koordinatörü Dr. Salih Gülten, Bursa il Jandarma Komutanlığı\'nda, organ bağışının önemini anlattı. Türkiye\'de 60 bin kişinin organ beklediğini belirten Dr. Salih Gülten, yapılan bağış konusunda Bursa\'nın Avrupa\'daki birçok ülkenin önünde olduğunu hatırlattı. Üst düzey komutanlarında dinlediği seminer sonrası açılan standa daha önceden bağışta bulunmayan 20 asker organlarını bağışladı. Askerlerimizin ülke için canını feda etmeye hazır olduğunu belirten Organ ve Doku Nakli Koordinatörü Dr.Salih Gülten, \"Bursa\'da askerlerin organ bağışı çok yüksek. Bir çoğu bağışta bulunmuştu. Bu etkinliğimizde ise 20\'ye yakın kişi organlarını bağışladı\" dedi.

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