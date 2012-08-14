TSK Mehmetçik Vakfı’nın hazırladığı 30’uncu yıl reklam filminde, “Mehmetçik” yerine “Mehmet”in kullanılması, ardından AKP Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Çelik’in, “Birkaç Mehmet şehit oldu diye Meclis’i toplayamayız” sözleri “Mehmetçik” “Mehmet” mi oluyor tartışması başlattı.

Şahsa vurgu yaptık

Mehmetçik Vakfı Genel Müdür Yardımcısı Osman Aydoğan: Reklam filminde direk şahıs olduğu için ‘Mehmet’ dedik. ‘Mehmetçik’ daha genel bir tanım. ‘Mehmetçik’ asla ‘Mehmet’ olmaz. Vakfımızın adı bile ‘Mehmetçik’. Vakfımızın 30’uncu yılı için hazırladığımız filmde; Balıkçı İbrahim, Çiftçi Murat, Simitçi Muharrem, İşadamı Fikret, Bilimadamı Serkan ve daha birçok sanatçı, doktor, gazeteci karakterlerden örnekler var. Ve hepsi isimleriyle kendilerini tanıtıyor. Filmde şahıslar üzerine bir metin var. O nedenle ‘Mehmet’ denildi. Oradaki şahıs Mehmet. Direk şahıs var. Vurgu isimle yapılıyor. Bireyi canlandırıyor. Ama Mehmetçik genel bir tanım. Kesinlikle ‘Mehmetçik’ ‘Mehmet’ olmuyor. Artık ‘Mehmetçiğe Mehmet denecek’ gibi yanlış bir algı oluşmasın. Böyle bir şey yok.

74 milyon Mehmetçik

Hürriyet'in haberine göre, tepkiler şöyle:

MHP Grup Başkanvekili Oktay Vural: Hüseyin Çelik sana sesleniyorum. Onlar birkaç Mehmet değil 74 milyon Mehmetçik. Sayın Başbakan, kılavuzlarına dikkat et. Sen ‘kelle’ diyebilirsin ama onlar şehittirler ve bu milletin gururudurlar. Türk milletinden özür dileyin. Hadsiz, hesapsız, izansız bu açıklamayı milletimin gönlündekilerle birlikte aynen kendisine postalıyorum.

Şuuraltı psikolojisi

MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman: Biz her Mehmetçiğimizi, her evladımızı Cenab-ı Allah’ın kutsal bir emaneti görürüz. İktidardaki bir partinin, bu ülkede Milli Eğitim Bakanlığı yapmış bir kişinin, bu değerlendirmeleri yapmasının izahı mümkün değildir. Çelik’in bu sözleri ancak bir şuuraltı psikolojisiyle açıklanabilir.

Kaç Mehmet şehit olursa

CHP Grup Başkanvekil Muharrem İnce: Şehide kelle diyen Başbakan’ın yardımcısı Hüseyin Çelik, ‘PKK bomba patlattı diye, bir yeri bastı diye, birkaç Mehmet’i şehit etti diye Meclis toplanmaz’ demiş. Bu şehitlerimize ve şehitlik mertebesine hangi kafa yapısıyla baktıklarının en açık göstergesidir. Başbakan’ı ve Çelik’i şehitlerimizden özür dilemeye davet ediyorum. Kaç Mehmet ölürse Meclis’i toplarsınız?

Çelik o sözleri açıkladı

AK Parti Sözcüsü Hüseyin Çelik, önceki gün sarf ettiği “Bir kaç Mehmet” sözlerine açıklık getirdi. Çelik, “Ben ‘PKK birkaç Mehmedi şehit etti diye Meclis’i toplayamayız’ diye bir ifade kullanmadım. Orada asla bir küçümseme ifadesi yoktur. Bu çarpıtmayı yapanların şereften ve ahlaktan nasibi yoktur” dedi.



