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Mehmetçik için yola çıktılar

Esra AKSU/SİNOP, (DHA)- SİNOP 15 Temmuz Milli İrade ve Demokrasi Derneği İl Başkanlığı üyeleri ile asker ailelerinin aralarında bulunduğu 15 kişi, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin sürdürdüğü Zeytin Dalı Harekâtı'na destek için Hatay’a gitmek üzere yola çıktı

22 Şubat 2018 21:43

Esra AKSU/SİNOP, (DHA)- SİNOP 15 Temmuz Milli İrade ve Demokrasi Derneği İl Başkanlığı üyeleri ile asker ailelerinin aralarında bulunduğu 15 kişi, Türk Silahlı Kuvvetleri\'nin sürdürdüğü Zeytin Dalı Harekâtı\'na destek için Hatay’a gitmek üzere yola çıktı.
Sinop Uğur Mumcu Meydanı’nda dernek üyeleri ve çok sayıda vatandaş, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Afrin operasyonuna destek olmak için bir araya geldi. İl Başkanı Erol Özçelik, yolculuk öncesi yaptığı açıklamada, \"Bizler 15 Temmuz Milli İrade ve Demokrasi Derneği Sinop İl Başkanlığı olarak ’Zeytin Dalı Harekâtı’nda görev alan askerlere 5 bin adet atlet, eldiven ve çorap hazırladık. Yine öğrencilerimiz asker ağabeylerine mektup gönderiyor. Biz, millet olarak destek yazan Mehmetçiklerimize katkı vermek, destek sunmak için bir araya geldik. Bizlere desteklerini ulaştıran değerli Sinoplu hemşehrilerimize teşekkür ediyoruz. Operasyon bölgesinde, hava soğuk ve kötü, askerimizin morale ihtiyacı var. Tek amacımız Mehmetçiğimizin yanında olduğumuzu hatırlatmak ve onlara moral vermektir. Bizlerin huzur ve güvenini sağlayan güvenlik güçlerimizin hiçbir şeye ihtiyacı yoktur. Devletimiz her zaman onların yanındadır. Onların yanlarında olmamızı göstermek ve moral vermek için yola çıktık. Allah askerlerimizin yardımcısı olsun, ayaklarına taş değmesin, dualarımız Mehmetçiklerimizle\" dedi.
Sinop Abalı Ortaokulu öğrencisi Fadime Pınar Balkanoğlu da Afrin operasyonundaki askerler için yazdığı mektubu okudu. Sinop’tan 4’ü asker ailesi, bir 15 Temmuz Gazisi olmak üzere 15 kişi Hatay’a doğru yola çıktı.

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