Mehmetçik anne ve kızlarına siper oldu

PKK baskını sonucu 8 şehidin verildiği Geçimli Karakolu'nda, çatışmaların yaşandığı saatlerde bir anne ve iki kızı da vardı.

PKK'nın Geçimli Karakolu saldırısına ilişkin bir ayrıntı ortaya çıktı.

Kendisine şiddet uygulayan oğlunu şikayete giden ana ve iki kızı da saldırı anında karakoldaydı.

Anne Şehzanem Ölmez o dakikaları anlattı: Öleceğiz sandım. Askerler üzerimize kapanıp kendilerini siper etti. İkisi yaralandı. Dışarıda cansız askerleri görünce yüreğim yandı...

Akşam gazetesinden Devrim Tosunoğlu ve Levent Albayrak, 4 Ağustos 2012'de baskına uğrayan Geçimli Jandarma Karakolu'na gittiler ve gözyaşartan ayrıntıyı askerlerden öğrendiler.

Anne Şehzanem Ölmez, oğlundan şiddet gördüğü gerekçesiyle karakolu aradı, Jandarma köye gitti; oğlu gözaltına alınan Şehzanem Ölmez ile iki kızı Geçimli Karakolu'na getirildi.

Aile, ifade verirken adeta kıyamet koptu. Saldırı başladığında büyük panik yaşayan anne ve kızlarını karakol komutanı, 'Korkulacak bir şey yok. Arkadaşlar tatbikat yapıyor' diye sakinleştirmeye çalıştı. Ama dakikalar içinde çatışma büyüdü. Her yandan kurşunlar yağdı.



'Canınız pahasına koruyun'



Karakol komutanı, korku içindeki anne ve kızlarının korunması için bir uzman çavuş ile iki askerini çağırdı. Askerlere 'Canınız pahasına bu aileyi koruyun' talimatı verildi. Anne Şehzanem Ölmez, dehşet dakikalarından küçük bir yarayla kurtuldu ve şunları söyledi:

"Çatışma başlayınca komutan bizi sakinleştirmeye çalıştı. Ancak bahçeden içeriye el bombası düşünce olayın ciddi olduğunu anladık. Askerler bahçede çatışırken bizi bir odaya kapatıp başımıza üç asker verdiler.

Onlar bizi korudu. Bize bir şey olmasın diye kendilerini siper ettiler. El bombası patladığında biri üzerime kapandı. İkisi yaralandı. Ben de hafif yaralandım. Yaralandığımı gören iki asker bana yardım etmeye çalıştı ve yerden kalkmamam için üzerime kapaklandı. 'Öleceğimi hissediyorum' dedim. 'Korkma, sizi buradan kimse alamaz' dediler."



'Hala yüreğim yanıyor'



O gece silah sesleri sustuktan sonra askerlerin, kendilerini dışarı çıkarttığını, etrafta bir sürü kişinin yerde yattığını gördüğünü belirten anne Ölmez, "Şok geçirdim yerdeki askerleri görünce kendimden geçtim. Halen yüreğim yanıyor. Şehit haberlerini televizyondan görünce içim yandı. O gece asker bizi hem oğlumdan hem de teröristlerin ellerinden kurtardı' dedi...