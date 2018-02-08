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Mehmetçiğin kurtardığı Suriyeli 2 yaşlı, akrabalarına teslim edildi

Ramazan ÇELİK/HATAY, (DHA)-TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nin Afrin'e başlattığı Zeytin Dalı Harekatı sırasında, Türkiye sınırına yakın bir köyde kaderine terk edilmiş şekilde askerler tarafından kurtarılarak Hatay'a getirilen 2 Suriyeli, akrabalarına teslim edi

08 Şubat 2018 20:03

Ramazan ÇELİK/HATAY, (DHA)-TÜRK Silahlı Kuvvetleri\'nin Afrin\'e başlattığı Zeytin Dalı Harekatı sırasında, Türkiye sınırına yakın bir köyde kaderine terk edilmiş şekilde askerler tarafından kurtarılarak Hatay\'a getirilen 2 Suriyeli, akrabalarına teslim edildi.
Afrin\'in Türkiye sınırındaki bir köyünde evlerinde kaderlerine terk edilmiş bir şekilde bulunan ve Mehmetçik tarafından bulunarak ambulansla Hatay\'a getirilen Ahmet Hannan (65) ile komşusu Azime Hussein (82) ilk tedavilerinin ardından Aile ve Sosyal Politikalar Hatay İl Müdürlüğü sahip çıktı. Hastanedeki tedavilerinin ardından Hatay Huzurevi\'ne yerleştirilen Suriyelilerin hikayesi ekranlarda yer alınca Türkiye\'de akrabaları olduğunu belirten kişiler İl Müdürlüğü\'ne başvuruda bulundu.
Yapılan başvuru ve Suriyelilerin verdiği bilgi doğrultusunda akrabaları olduğu kesinleşen Gaziantep\'in İslahiye ilçesindeki aileye götürülüp, teslim edildi. Akrabaların buluşması sırasında duygulu anların yaşandığı belirten Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Ali Sandıkçı, \"Mehmetçiğimiz tarafından bulunarak Afrin\'den Hatay\'a getirilen ve hastanedeki tedavilerinin ardından 3.2.2018 tarihinde Hatay Huzurevi\'ne yerleştirilen Ahmet Hannan ve Azime Hussein adlı yaşlılar Gaziantep\'in İslahiye yakınlarında ikamet eden akrabalarına teslim edilme mutluluğuna erişilmiştir\" dedi.

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