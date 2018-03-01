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Mehmetçiğe 'ilmek ilmek' anne sevgisi

BURSA, (DHA)- BURSA'da, 'İlmek İlmek Sevgi' isimli sosyal medya grubu üyesi kadınlar, Zeytin Dalı Harekatı'na katılan Mehmetçiğe destek amacıyla ördüğü 500 boyunluk ve bereleri, bölgeye gönderilmek üzere İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ahmet Hacıoğlu'na t

01 Mart 2018 16:08

BURSA, (DHA)- BURSA\'da, \'İlmek İlmek Sevgi\' isimli sosyal medya grubu üyesi kadınlar, Zeytin Dalı Harekatı\'na katılan Mehmetçiğe destek amacıyla ördüğü 500 boyunluk ve bereleri, bölgeye gönderilmek üzere İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ahmet Hacıoğlu\'na teslim etti.
Bursa\'da bulunan ve 200 üyesi olan \'İlmek İlmek Sevgi\' isimi sosyal medya grubu üyeleri, Bursa Büyükşehir Belediyesi\'ne 520 battaniye ve Samsun Yatılı Bölge Okulu\'nda okuyan öğrencilere 400 atkı yardımından sonra bu kez de Zeytin Dalı Harekatı\'nda bulunan Mehmetçiğe gönderilmesi için ördükleri 500 boyunluk ve bereleri, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ahmet Hacıoğlu\'nu makamında ziyaret ederek teslim etti.
Eşinin ve oğlunun asker olduğunu belirten Jale Avcı, askerimizin buna ihtiyacı olmadığını bildikleri halde her ilmeğinde anne  kokusu, sevgisi ve duası olan bere ve boyunlukları özel olarak örüp göndermek istediklerini söyledi. 
Bursa İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ahmet Hacıoğlu ise yurdun dört bir tarafı ve sınır ötesinde sarsılmaz bir görev anlayışı ile her türlü şartlarda görev yapan Mehmetçiğin gücünü sadece silahtan değil Türk milletinin engin sevgisinden aldığını belirtip, \"Türk kadının ordusuna gösterdiği teveccühten dolayı son derece gurur duydum. Bursalı vatandaşlarımız hemen her gün Mehmetçiğe destek amacıyla İl Jandarma Komutanlığımıza müracat etmekteler\" dedi.

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