Mehmetçiğe güvercinle mektup gönderdiler

Halil ÜLKER/AHLAT (Bitlis), (DHA)- BİTLİS’in Ahlat ilçesinde bir grup genç, Afrin’de Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından sürdürülen ‘Zeytin Dalı Harekâtı’na destek için Mehmetçiklere sembolik olarak güvercinle mektup gönderdi.

Ahlat\'ta, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü\'ne bağlı Gençlik Merkezi\'ne üye bir grup gönüllü genç, Afrin\'de TSK tarafından sürdürülen \'Zeytin Dalı Harekâtı\'na destek için askerlere sembolik olarak güvercinle mektup gönderdi. Gençler, \"Vatanı ve milleti için dağ bayır demeden, ülkemizin en doğusundan en batısına, en ücra köşesine kadar nöbet tutan saygıdeğer Mehmetçiklerimize ve komutanlara selam olsun\" ve \"Sevgili aslan ağabeylerim, Bu kutlu harekâtınızı destekliyoruz. Keşke sizlerle beraber yan yana olsak. Kalben, aklen ve dualarımızla her zaman yanınızdayız. Allah yâr ve yardımcınız olsun\" yazılı mektupları okuduktan sonra, güvercinlerin ayağına bağlayıp, kuşları uçurdu.

Gençler adına konuşan Niyazi Avcı, \"Afrin’deki Mehmetçiklerimiz için ükemizin dört bir yanında çeşitli faaliyetler yapılıyor. Biz de Ahlat Gençlik Merkezi olarak, gençlerimizle beraber bir etkinlik düşündük. Genç kardeşlerimizin hazırladığı mektupları güvercinler ile Afrin’deki Mehmetçiklerimize gönderdik\" dedi.



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