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Spor

MEHMET YOZGATLI GENÇLERBİRLİĞİ'NDE ANKARA (A.A)

01 Eylül 2010 16:33

-MEHMET YOZGATLI GENÇLERBİRLİĞİ'NDE ANKARA (A.A) - 01.09.2010 - Gençlerbirliği'nde transfer sezonunun bitimine saatler kala Mehmet Yozgatlı ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. Beştepe İlhan Cavcav Tesislerinde yapılan imza törenine Yozgatlı'nın yanı sıra kulüp genel müdürü Zafer Önder İpek ile kulüp basın sözcüsü Enis Safi katıldı. Kulüp genel müdürü İpek, Yozgatlı için söylenecek çok fazla söz olmadığını belirterek, ''Mehmet 3 büyüklerin 3'ünde de forma giymiş başarılı bir futbolcu. Bize de çok faydalı olacağına inanıyorum. 1-2 gün hazırlık aşaması var. Ondan sonra takımdaki yerini alacak'' dedi. Geçen sezon Gaziantepspor'da forma giyen Yozgatlı ise çok mutlu olduğunu ifade ederek, ''Büyük bir kulübe geldim. Gençlerbirliği'nin üst sıralarda yer alması için elimden geleni yapacağım. İki taraf için de hayırlı olsun'' diye konuştu. Basın sözcüsü Safi ise Bucaspor maçında bileğinden sakatlanan Murat Kalkan'ın 4-5 haftalık bir tedavi sürecinden geçeceğini dile getirdi.

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