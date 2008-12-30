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Spor

Mehmet Yılmaz'ın 11'i

Hürriyet gazetesi yazarı Mehmet Y. Yılmaz, köşesinde 'Alternatif Efsane 11'im dediği 11 futbolcu ismine yer verdi.

30 Aralık 2008 02:00

Hürriyet Spor'un düzenlediği '25 Yılın Efsane 11'i yarışmasının jüri üyelerinden biri olan Hürriyet gazetesi yazarı Mehmet Y. Yılmaz, Hürriyet Spor ekinde 'Alternatif Efsane 11'im dediği 11 futbolcu ismine yer verdi.


Arda Turan'ın son 25 yılın efsane 11'inde olmasını eleştirdiğini belirten Mehmet Yılmaz, "Dilerim ki Arda, bu sonuçla erken havaya girip, unutulan efsaneler listesine adını yazdırmasın, çünkü biliyorsunu böyle bir liste yapabilmek de mümkün" şeklinde değerlendirmede bulundu.

Yılmaz, yazısının son bölümünde yer verdiği kendi efsane 11'in ardından da şu esprili değerlendirmede bulundu,  "Benim kurduğum bu takım ile dev jürinin seçtiği Efsane 11'in maç yaptığını düşünün ve maçı Mustafa Denizli gibi kafanızda oynayın. Bakalım kim kazanacak?" diye sordu..

İşte Mehmet Y. Yılmaz'ın "Alternatif Efsane 11"i

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