Mehmet Yılmaz: Türbanlı erkekler

T24 - T24 internet sitesi yazarı Selin Ongun'un geçtiğimiz haftalarda "Başörtülü kadınlar anlattı: Türbanlı erkekler" adıyla yayımlanan kitabını Hürriyet gazetesi yazarı Mehmet Yılmaz köşesine taşıdı. Yılmaz, "Evet, kendileri ile söyleşi yapılan kadınlar kuşkusuz ki türbanı kendi istekleri ile kullanıyorlar. Onların bu isteklerine saygı da duyuyorum. Ama kadınların “erkeklerden farklı ve onlarla eşit olmayan bir toplumsal cinsiyet” kimliğini kolayca kabul etmelerini de anlamam zor" dedi.

Mehmet Yılmaz'ın Hürriyet gazetesinde "Türbanlı erkekler!" başlığıyla yayımlanan (24 Aralık 2010) yazısı şöyle:



Türbanlı erkekler!

Söyleşilerini dikkatle izlediğim genç bir arkadaşım var. Kısa bir süre de olsa birlikte çalışmıştık. Eğer tüm genç gazetecilere musallat olan acelecilik sendromuna yakalanmaz ise önümüzdeki yıllarda adını sıkça duyacağınıza eminim.

Selin Ongun’dan söz ediyorum.

Selin’in söyleşileri her hafta www.t24.com.tr internet gazetesinde yayımlanıyor. Bir süre önce önde gelen on türbanlı ve siyasal olarak “İslamcı” kadın ile bir dizi söyleşi yaptı.

Ayşe Böhürler, Merve Kavakçı, Sibel Eraslan, Enise Akgül, Hülya Yazıcı Aktaş, Özlem Topal, Prof. Dr. Fatma Tülin Kayhan, Esra Elönü, Hilal Kaplan ve Emel Çalışkan ile yapılan bu söyleşiler şimdi bir kitap olarak yayımlandı. “Türbanlı kadınlar anlattı: Türbanlı Erkekler” (Destek Yayınları) isimli kitap, bana oldukça yabancı bir dünyadaki erkek-kadın ilişkilerinin toplumsal boyutları ile ilgili çok ilginç bir tablo çiziyor.

Başını örtmek, örtmekte ısrarcı olmak kuşkusuz ki inanç ile ilgili bir mesele. Ve bu konuda da özgürlüklerden yanayım. Ama şunu da ihmal etmiyorum: Kadınların toplumsal yaşama katılabilmek için başlarını örtmek zorunda olmalarının, bu çağda özgürlüklere değil, tam tersine işaret ettiğini düşünüyorum.

Söyleşileri okurken de bu bakışımın çok da yanlış olmayabileceğini düşündürten sözlerle karşılaştım.

Kadınların başlarını, adı ne olursa olsun, örtmelerini bir “özgürlük” meselesi olarak sunan ve savunan İslamcı erkeklerin kadın meselesine bakışları bana hiç de “özgürlükçü” gibi gelmedi.

Evet, kendileri ile söyleşi yapılan kadınlar kuşkusuz ki türbanı kendi istekleri ile kullanıyorlar. Onların bu isteklerine saygı da duyuyorum. Ama kadınların “erkeklerden farklı ve onlarla eşit olmayan bir toplumsal cinsiyet” kimliğini kolayca kabul etmelerini de anlamam zor.

Bu kitabı fırsat bulursanız okumanızı öneriyorum.