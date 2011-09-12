Mehmet Yılmaz: Demokrasilerde böyle bir dava olmaz

T24 - Mehmet Yılmaz Oda TV iddianamesini değerlendirdi. Türkiye'nin yeni bir döneme girdiğini söyleyen Yılmaz, "Dünyanın demokratik ülkelerinden hiçbirinde böyle bir suç yok!" dedi.



Yılmaz'ın "Demokrasilerde böyle bir dava olmaz" başlığı ile Hürriyet'te yayımlanan (12 Eylül 2011) yazısının bir bölümü şöyle:



Ağırlığını gazetecilerin oluşturduğu 12’si tutuklu 14 sanığın cezalandırılmasını isteyen Oda TV iddianamesinin mahkeme tarafından kabul edilmiş olması, yeni bir döneme girdiğimizi gösteriyor.



Artık, basın özgürlüğünden, fikir açıklama özgürlüğünden söz edebilmek mümkün değil, çünkü söylediğiniz sözler ya da yazdıklarınız son derece geniş bir yorum ile bir terör örgütüne bağlanabilir.



Sanıklara atılı suç; silahlı terör örgütü kurmak, yönetmek, yardım etmek, halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek!



İddianamede sanıkların “kitap yazdırılarak 12 Haziran 2011 tarihinde yapılacak genel seçimler öncesi yayımlanması planlanarak genel seçimler öncesinde ülkede gündemi etkilemeyi ve yönlendirmeyi amaçladıklarının görüldüğü” de vurgulanıyor.



“Silahlı terör örgütü kurup, yönetmişler ve yardım etmişler” ama ortada ne silah var ne de silahlı bir eylem!



Kitap yazmışlar, haber yapmışlar. Dünyanın demokratik ülkelerinden hiçbirinde böyle bir suç yok!



Sanıkların, “yazdıkları kitapları yayımlayarak genel seçimler öncesinde propaganda yapmayı, ülke gündemini yönlendirip, etkilemeyi hedefledikleri” iddiası nasıl bir suç olabilir? Bir demokratik ülkede, vatandaşların ülke gündemini etkileyip, yönlendirmeyi düşünmeleri nasıl suç olabilir? Seçimler bunun için yapılmıyor mu zaten? Ülke gündemini en iyi etkileyip, yönlendirenin seçimleri kazanmasını beklemiyor muyuz?



Belli ki artık bu ülkede hükümete muhalif olmak bir suç olarak değerlendirilecek.



Bir ülkede, muhalefet etme ve görüşlerini yayma hakkının böyle açıkça, üstelik adli yollar da kullanılarak engellenmesi; o ülkede artık demokrasiden, fikir özgürlüğünden, basın özgürlüğünden söz edilemeyeceği anlamına gelir.



Bu iddianamenin mahkeme tarafından sırf bu nedenle reddedilmesini beklerdim.





