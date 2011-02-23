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Mehmet Yılmaz: Bakan Dinçer ne zaman özür dileyecek?

Mehmet Yılmaz, Çalışma Bakanı Ömer Dinçer'in de aynı gerekçeyle profesörlük ünvanının geri alınmasına rağmen 6 yıldır özür dilemediğini

23 Şubat 2011 02:00

T24 - Almanya Savunma Bakanı Karl-Theodor zu Guttenberg'i doktoro tezinde "intihal" yaptığını itiraf ederek doktorluk unvanının geri alınmasını bildirerek özür diledi. Hürriyet gazetesi yazarı Mehmet Yılmaz, Çalışma Bakanı Ömer Dinçer'in de aynı gerekçeyle profesörlük unvanının geri alınmasına rağmen 6 yıldır özür dilemediğini söyledi.

Mehmet Yılmaz'ın Hürriyet gazetesinde "'Aşırmacı' bakanlar iki tane oldu!" başlığıyla yayımlanan (23 Şubat 2011) yazısı şöyle:

Alman bakan 'doktor'luk unvanından vazgeçti


'Aşırmacı' bakanlar iki tane oldu!




Federal Almanya Savunma Bakanı Guttenberg, Bayreuth Üniversitesi’ne başvurarak kendisine verilen “doktor” unvanının geri alınmasını istedi.

Güttenberg, doktora tezinde “intihal” yapmak ile suçlanıyordu. Bakan, bu konuda hatalı olduğunu kabul ederek doktor unvanını artık kullanamayacağını belirtiyor. İstifa etmiyor ancak “yaptığım saçmalıktı” da diyebiliyor. Ve bu nedenle özür de diliyor.



“İntihal”, kelime anlamıyla “aşırma” demek. Bu olayda bir akademik çalışmada başkaları tarafından yazılmış metinlerin, kaynak gösterilmeden kullanılması anlamına geliyor.

Benzer durumda bir bakan da Türkiye’de var, bilmem hatırlıyor musunuz? Yani en azından bu konuda Federal Almanya’dan önde sayılırız, övünmek gerekir mi bilmiyorum.

Çalışma Bakanı Ömer Dinçer, yazdığı “İşletme Yönetimine Giriş” isimli kitabında “aşırma” yaptığı için YÖK tarafından “üniversiteden çıkarılma” cezasına çarptırılmıştı. Dinçer’in itirazını değerlendiren Ankara 1. İdare Mahkemesi intihal suçunu sabit bulmuş ve Dinçer, profesör unvanını kullanamaz hale gelmişti.

YÖK’ün kararı 2005 tarihli. Altı yıldır da Dinçer’in aşırmacılık nedeniyle özür dilediğine tanık olmadık.

İşte iki siyasetçi! İkisi de “aşırmacı”, ikisinin de suçu sabit, ikisi de unvanlarını kullanamayacaklar. Ama biri özür dilemeyi biliyor, diğeri pişkinlikle durumu geçiştiriyor.

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