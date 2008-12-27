Mehmet Yıldız farkı!..



Turkcell Süper Lig'de 2008-2009 sezonunun ilk yarısını lider kapatan Sivasspor'un milli futbolcusu Mehmet Yıldız, attığı 11 golle takımının başarısında önemli rol oynadı.



Lider Sivasspor'da, geride kalan 16 maçta periyotta en istikrarlı futbolcu golcü oyuncu Mehmet Yıldız oldu.



Ligin flaş takımlarından Sivasspor'un kaptanı Mehmet Yıldız, geçen sezon olduğu gibi bu sezon da istikrarlı bir grafik çiziyor.



Sivasspor'un en etkili silahı olan milli futbolcu Mehmet, Yiğidolar'ı başarıya taşıyan isimlerin başında geliyor.



Geçen sezon tamamı ilk 11'de olmak üzere toplam 33 maçta forma giyen ve bu maçlarla 14 gole imza atan Mehmet, bu sezon da geride kalan 16 maçın tamamında ilk 11'de forma giydi.



Teknik direktör Bülent Uygun'un kadrodaki vazgeçilmez isimlerinin başında gelen Mehmet, bu maçlarda 1420 dakika sahada kalarak bu sezon şu ana kadar takımının en fazla süre forma giyen oyuncusu oldu.



Bu maçlarda toplam 11 gole imza atarak takımının en golcü ismi olan ve attığı gollerle, Galatarasay'ın 14 gol atan Çek oyuncusu Milan Baros'un ardından gol krallığı yarışında ikinci sırada bulunan Mehmet, sergilediği bu performansla teknik heyet, yönetim ve taraftarlardan alkış aldı.



Son 2 sezondur transferin gözde ismi olan ve özellikle bu sezon yurt içi ve yurt dışından birçok güçlü kulüple ismi anılan Mehmet'in takımda kalıp kalmayacağı merak konusu.



DİĞER İSTİKRAR ABİDELERİ



Lider Sivasspor'da, golcü oyuncu Mehmet'i en fazla forma giyen futbolcular sıralamasında Brezilyalı savunma oyuncusu Fabio Alves Da Silva Bilica, gole dönük orta saha oyuncusu Musa Aydın ve Avustralyalı kaleci Michael Petkoviç takip ediyor.



15'i ilk 11'de olmak üzere toplam 16 maçta forma giyen Bilica, bu maçlarda 1354 dakika sahada kalarak takımının en istikrarlı ikinci oyuncusu oldu. Savunmada güven veren bir futbol sergileyen Bilica, forma giydiği maçlarda 1 de gole imza attı.



16 maçın tamamında da ilk onbirde şans bulan Musa Aydın ise bu maçlarda 1325 dakika sahada kaldı. Takımın en istikrarlı üçüncü futbolcusu konumunda olan Musa, bu maçlarda 5 gol kaydetti.



Kaleci Michael Petkoviç ise 16 maçın 14'ünde forma giydi. Bu maçlarda toplam 1260 dakika sahada kalan Petkoviç, yaptığı kurtarışlarla takımının başarısında büyük rol oynadı. Kalede güven veren bir isim olan Petkoviç, sakatlığı nedeniyle 2 maçta forma giyemedi.



FORMA GİYEN DİĞER İSİMLER



Mehmet, Bilica, Musa ve Petkoviç'in yanı sıra Sivasspor'da geride kalan 16 maçta 15 futbolcu daha forma şansı buldu.



Yiğidolarda, Abdurrahman Dereli, Herve Germain Tum, Sezer Badur, Kanfory Sylla, Hayrettin Yerlikaya, İbrahim Dağaşan, Sedat Bayrak, Pini Felix Balili, Mamadou Diallo, Faruk Bayar, Murat Sözgelmez, Mohammed Ali Kurtuluş, Sergio Oliveira, Onur Tuncer ve kaleci Akın Vardar forma şansı bulan isimler olarak kayıtlara geçti.



Takımda sürekli şans bulan bu oyunculardan Balili 4, Tum 3, Sezer, Mohammed Ali, İbrahim ve Murat Sözgelmez ise 1'er kez gol sevinci yaşadı.



Genç oyuncular Tayfur Emre Yılmaz, Murat Yılmaz, Eyüp Kadri Ataoğlu ve kaleci Volkan Ünlü ise takım kadrosunda yer almalarına ve zaman zaman maç kadrolarına alınmalarına rağmen şu ana kadar herhangi bir maçta forma şansı bulamadı.

